Экс-замглавы ГКНБ Болот Суюмбаев объявлен в розыск
По факту злоупотребления должностным положением разыскивается экс-замглавы ГКНБ Кыргызстана Болот Суюмбаев. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности КР.
Уточняется, что Суюнбаев разыскивается по фактам злоупотребления должностным положением и экономической контрабанды.
Напомним, что в рамках досудебного производства по факту контрабанды ювелирных изделий в особо крупном размере были получены неопровержимые доказательства о причастности к данному преступлению экс-замглавы ГКНБ Б.Суюмбаева, который неоднократно вызывался для производства допроса и других следственных действий.
В связи с неявкой Б.Суюмбаева следственными органами ГКНБ КР в отношении него заочно вынесено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренных ст. 320 ч.3 (злоупотребление должностным положением) и 223 ч.2 (экономическая контрабанда) УК КР и был объявлен в розыск.
Всех, кто видел или имеет информацию о местонахождении Суюмбаева, ГКНБ просит сообщить по телефону в дежурную службу Госкомитета 0312 66-04-75 или 102 (дежурная часть МВД КР). Анонимность гарантируется.
Источник: Кабар
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