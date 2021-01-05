Изнасилование девочки в Токмаке. Адвокат возмущен действиями соцзащиты

Теперь девочку забрала ее родная мать, а ребенок хочет написать встречное заявление.
Девочку, отчима которой подозревают в ее изнасиловании, отвезли к его матери. Об этом 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров.
По его словам, соцзащита сочла, что мать отчима ближе, чем родные бабушка и тетя.
«Теперь девочку забрала ее родная мать, а ребенок хочет написать встречное заявление. Следователь спросила, действительно ли отчим насиловал, она подтвердила, но намерена написать встречное заявление. У меня возникает вопрос, почему именно в выходные дни работники соцзащиты «футболят» несовершеннолетнюю куда угодно, но только не к ее родной бабушке? Почему девочку возят то к матери отчима, то к ее родной матери, которая является соучастником преступления?» — возмущен юрист.
Напомним, об очередном факте изнасилования несовершеннолетней ранее 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров. По его словам, к нему обратилась бабушка. С ее слов, ребенок подвергался насилию со стороны отчима на протяжении двух лет. Об этом знала мама девочки и молчала, прикрывая своего мужа. Недавно пострадавшая все рассказала тете и бабушке. По факту случившегося идет досудебное разбирательство, несмотря на то, что сама несовершеннолетняя, ее мать и тетя категорически отказались обращаться в милицию по факту изнасилования.
Источник: 24.кж
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