В "Слово Кыргызстана" сняли с должности главного редактора

В "Слово Кыргызстана" сняли с должности главного редактора

Исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков подписал указ об освобождении от должности главного редактора газеты "Слово Кыргызстан" Тамары Слащевой. Об этом VB.KG сообщили сотрудники редакции.

Указ был подписан 30 декабря.

Сегодня коллективу был представлен новый редактор газеты - Курманбек Мамбетов.

Сотрудники издания рассказали, что ранее писали письмо в аппарат правительства. Они жаловались на систематические задержки заработной платы и долги, которые накопились перед типографией и Соцфондом. По их данным, сейчас в редакции проводит проверку ГСБЭП.

Официально эту информацию в аппарате правительства пока не комментируют.

"Слово Кыргызстана" - общегосударственная газета на русском языке. Газета выходит с марта 1925 года.

Источник: vb.kg