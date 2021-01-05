Кыргызстанцы могут позвонить в ЦИК и задать любые вопросы о выборах и референдуме

Центризбирком открыл горячую линию
В ЦИК открыли горячую линию — кол-центр по короткому номеру 1255. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии.
Граждане могут получить ответы, консультации по вопросам, связанным с голосованием на досрочных выборах президента и референдумом (всенародным голосованием) по определению формы правления в Кыргызской Республике.
«Целью открытия кол-центра ЦИК являются повышение информированности граждан о ходе избирательного процесса и правилах участия в голосовании, а также активизация их участия в выборах и референдуме», — отметили в Центризбиркоме.
Ответы гражданам дают специалисты ЦИК. Также для работы в кол-центр привлечены извне специалисты с ограниченными возможностями здоровья, женщины и представители молодежи.
Поддержка участия в избирательном процессе людей с ограниченными возможностями здоровья, а также представителей молодежи, женщин и других уязвимых слоев населения является важным элементом для вовлечения в избирательные процессы отдельных категорий граждан.
Напомним, выборы президента и референдум пройдут 10 января.
Источник: vesti.kg
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