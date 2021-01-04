(Фото) Сыймык Жапыкеев попал в больницу

Сыймык Жапыкеев попал в больницу

Председатель ГСБЭП Сыймык Жапыкеев попал в больницу. Об этом сообщил он сам.

По его словам, у него поднялся сахар в крови.

“Друзья, все хорошо. Сегодня поднялся уровень сахара в крови, в последнее время была большая нагрузка на здоровье (нервы). Ни один ученый не смог вылечить сахарный диабет: ничего не болит, но болезнь поедает все органы. Неделю я буду лечиться, а потом приступлю к работе“, – сказал Жапыкеев.

Источник: reporter.kg