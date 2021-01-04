(Фото) Сыймык Жапыкеев попал в больницу

Сыймык Жапыкеев попал в больницу
Председатель ГСБЭП Сыймык Жапыкеев попал в больницу. Об этом сообщил он сам.
По его словам, у него поднялся сахар в крови.
“Друзья, все хорошо. Сегодня поднялся уровень сахара в крови, в последнее время была большая нагрузка на здоровье (нервы). Ни один ученый не смог вылечить сахарный диабет: ничего не болит, но болезнь поедает все органы. Неделю я буду лечиться, а потом приступлю к работе“, – сказал Жапыкеев.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!