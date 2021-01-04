Подписан Закон «О республиканском бюджете КР на 2021 год и прогнозе на 2022–2023 годы»
Исполняющий обязанности президента Кыргызстана, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов подписал Закон «О республиканском бюджете КР на 2021 год и прогнозе на 2022–2023 годы». Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата Президента.
Закон был принят Жогорку Кенешем 10 декабря 2020 года.
Законом утвержден республиканский бюджет КР на 2021 год по доходам в сумме 172 млрд 891,6 млн сомов и расходам в сумме 181 млрд 354,8 млн сомов. Предельный размер дефицита республиканского бюджета на 2021 год установлен в сумме 8 млрд 463,2 млн сомов.
Источник: Кабар
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