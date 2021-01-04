Повышение тарифов на электроэнергию в Кыргызстане. Официальное разъяснение

Повышение тарифов на электроэнергию в Кыргызстане. Официальное разъяснение

Информация о необходимости повысить тариф на электроэнергию была вырвана из общего контекста, уверяют в пресс-службе Кыргызского энергетического расчетного центра.

"Следует отметить еще раз, наблюдается неконтролируемый рост потребления электроэнергии, данный процесс приводит к необходимости наращивать энергетические мощности, для покрытия потребностей населения. Строительство новых станций требует больших финансовых вложений, а тарифы на электроэнергию, которые установлены в нашей республике не могут покрыть такие затраты. Нехватка средств в энергосекторе затрудняет модернизацию основного энергетического оборудования, что может привести к авариям и сбоям в обеспечении электроэнергией и в конечном итоге к энергетическому коллапсу", - говорится в сообщении ведомство.

Рассчетный центр отмечает, что износ оборудования в сфере энергетики составляет 60% и более.

"Деятельность Кыргызского энергетического расчетного центра даст возможность, с учетом установки "умных счетчиков" и интеграции в МДМ-систему (система управления энергоданными) ввести изменения в тарифной политике для удобства потребителей. Нужно действовать в интересах потребителей и развития сектора", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, на прошлой неделе директор энергетического расчетного центра Таалайбек Байгазиев на пресс-конференции заявил, что существует экономическая необходимость в повышении тарифов на электроэнергию.

Источник: vb.kg