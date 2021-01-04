Повышение тарифов на электроэнергию в Кыргызстане. Официальное разъяснение
Информация о необходимости повысить тариф на электроэнергию была вырвана из общего контекста, уверяют в пресс-службе Кыргызского энергетического расчетного центра.
"Следует отметить еще раз, наблюдается неконтролируемый рост потребления электроэнергии, данный процесс приводит к необходимости наращивать энергетические мощности, для покрытия потребностей населения. Строительство новых станций требует больших финансовых вложений, а тарифы на электроэнергию, которые установлены в нашей республике не могут покрыть такие затраты. Нехватка средств в энергосекторе затрудняет модернизацию основного энергетического оборудования, что может привести к авариям и сбоям в обеспечении электроэнергией и в конечном итоге к энергетическому коллапсу", - говорится в сообщении ведомство.
Рассчетный центр отмечает, что износ оборудования в сфере энергетики составляет 60% и более.
"Деятельность Кыргызского энергетического расчетного центра даст возможность, с учетом установки "умных счетчиков" и интеграции в МДМ-систему (система управления энергоданными) ввести изменения в тарифной политике для удобства потребителей. Нужно действовать в интересах потребителей и развития сектора", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, на прошлой неделе директор энергетического расчетного центра Таалайбек Байгазиев на пресс-конференции заявил, что существует экономическая необходимость в повышении тарифов на электроэнергию.
Источник: vb.kg
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