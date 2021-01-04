(Видео) Взрыв в Таласской области. Пострадали 11 человек

Четверо находятся в крайне тяжелом состоянии

В селе Кызыл-Адыр Таласской области произошел взрыв газа в точке быстрого питания. Об этом Vesti.kg сообщили в МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 14:54.

- Локализовать пожар удалось примерно в 15:28, сейчас продолжается полное тушение огня, - уточнили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Вместе с тем в Минздраве проинформировали Vesti.kg, что в результате взрыва пострадали 11 человек.

- Все они госпитализированы в Кара-Бууринскую больницу с различными степенями ожогов, - уточнили там. - Четверо в крайне тяжелом состоянии.

Источник: vesti.k