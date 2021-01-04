Внесены изменения в Закон «О республиканском бюджете КР на 2020 год и прогнозе на 2021–2022 годы»
Исполняющий обязанности президента КР, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов подписал Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете КР на 2020 год и прогнозе на 2021–2022 годы». Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата Президента
Закон был принят Жогорку Кенешем 10 декабря 2020 года.
Законом уточнены параметры республиканского бюджета на 2020 год с учетом текущего и ожидаемого исполнения республиканского бюджета, а также итогов социально-экономического развития КР в 2020 году и их отклонения от прогнозных.
Законом республиканский бюджет на 2020 год утвержден по доходам в сумме 139 млрд 377 млн сомов и расходам в сумме 169 млрд 141 млн сомов. Предельный размер дефицита республиканского бюджета на 2020 год установлен в сумме 29 млрд 764 млн сомов.
Источник: Кабар
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