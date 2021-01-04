И.о. мэра Бишкека признался, что не может решить проблему со смогом в столице в этом году

«В данное время в связи со сложившейся ситуацией я не могу остановить смог», - признался Тулобаев.
И.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев признался, что не может решить проблему смога в столице, по крайней мере, в этом году. Об этом он сообщил на личной странице в FB.
С его слов, в настоящее время в соцсетях бурно обсуждают проблему смога в столице.
«Для решения данной проблемы необходимо в срочном порядке перевести Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) Бишкека на газ и запретить использования угля Кара-Кече жителям новостроек и жилых массивов столицы, также мэрия планирует перевести порядка 22 школ и котельных на газовое отопления», - сказал он.
Вместе с этим и.о. мэра указал, что данные меры будут приняты только в следующем году.
«В данное время в связи со сложившейся ситуацией я не могу остановить смог», - признался Тулобаев.
Кроме того, он добавил, что в настоящее время ведутся активные работы по решению проблемы смога в следующем году.
Уточняется, что планируется обратиться в правительство КР с просьбой перевести ТЭЦ на газ.
Источник: Кабар.кж
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