И.о. мэра Бишкека признался, что не может решить проблему со смогом в столице в этом году

«В данное время в связи со сложившейся ситуацией я не могу остановить смог», - признался Тулобаев.

И.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев признался, что не может решить проблему смога в столице, по крайней мере, в этом году. Об этом он сообщил на личной странице в FB.

С его слов, в настоящее время в соцсетях бурно обсуждают проблему смога в столице.

«Для решения данной проблемы необходимо в срочном порядке перевести Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) Бишкека на газ и запретить использования угля Кара-Кече жителям новостроек и жилых массивов столицы, также мэрия планирует перевести порядка 22 школ и котельных на газовое отопления», - сказал он.

Вместе с этим и.о. мэра указал, что данные меры будут приняты только в следующем году.

«В данное время в связи со сложившейся ситуацией я не могу остановить смог», - признался Тулобаев.

Кроме того, он добавил, что в настоящее время ведутся активные работы по решению проблемы смога в следующем году.

Уточняется, что планируется обратиться в правительство КР с просьбой перевести ТЭЦ на газ.

Источник: Кабар.кж