Выборы президента. Для освещения аккредитовались 92 иностранных журналиста

Досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января.

Для освещения досрочных выборов президента при Министерстве иностранных дел аккредитованы 92 иностранных журналиста. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

По ее данным, из России получили аккредитацию 33 журналиста, Японии — 5, Великобритании — 14, США — 1, Франции — 5, Катара — 4, Германии — 19, Украины — 1, Таджикистана — 2, Беларуси — 4, Азербайджана — 4. Всего из 11 стран.

Напомним, досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января.

Источник: 24.кж