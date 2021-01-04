Выборы президента. Для освещения аккредитовались 92 иностранных журналиста

Досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января.
Для освещения досрочных выборов президента при Министерстве иностранных дел аккредитованы 92 иностранных журналиста. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
По ее данным, из России получили аккредитацию 33 журналиста, Японии — 5, Великобритании — 14, США — 1, Франции — 5, Катара — 4, Германии — 19, Украины — 1, Таджикистана — 2, Беларуси — 4, Азербайджана — 4. Всего из 11 стран.
Напомним, досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января.
Источник: 24.кж
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