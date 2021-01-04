Центр «СПИД» опроверг информацию о том, что в Кыргызстане 22% рожениц ВИЧ-инфицированы

На 1 декабря 2020 года по республике зарегистрирован 10 тыс. 271 случай ВИЧ-инфицирования.
Информация о том, что в Кыргызстане 22% рожениц ВИЧ-инфицированы, не соответствует действительности. Об этом 4 января сообщает Республиканский центр «СПИД».
По словам заместителя директора центра «СПИД» Айбека Бекболотова, по статистике среди беременных распространенность ВИЧ-инфекции составляет 0,03%. «Это даже не 0.1%», - сказал он.
На 1 декабря 2020 года по республике зарегистрирован 10 тыс. 271 случай ВИЧ-инфицирования. Из них 9699 граждан Кыргызстана, 572 — иностранцы.
ВИЧ-инфекция зафиксирована у 1636 беременных, в том числе абортов — 174, уехали из страны до родов — 16, всего родов — 1386. Получили АРВ профилактику 1249 матерей и новорожденных.
Источник: Акипресс
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