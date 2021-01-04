(Фото+Видео) Пожар в селе Орук-Там: Семья с детьми осталась на улице 

По их словам, у этой семьи вчера ночью с 3 на 4 января полностью сгорел дом.
Многодетная семья в селе Орук-Там Нарынского района осталась без дома. Об этом редакции VB.KG сообщили очевидцы.
По их словам, у этой семьи вчера ночью с 3 на 4 января полностью сгорел дом.
- Отец Нурлан Алакунов и его супруга Фарида Имашова. У них пятеро детей, из которых четверо являются несовершеннолетними. Такие холода и семья осталась без дома. Власти, и губернатор, в частности, должны им помочь, но пока нет никакой реакции. Расскажите пожалуйста про эту семью и их проблему, - попросили они.
Источник: Вечерний Бишкек
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