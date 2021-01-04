Прогноз погоды на 5 января 2021 года

В Кыргызстане днем морозы до -11

Прогноз погоды по Кыргызстану на 5 января. Как сообщает Кыргызгидромет, по стране без осадков. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью -11…-16

днем 0…-5

Таласская область

ночью -13…-18

днем 0…-5

Баткенская область

ночью -6…-11

днем -3…+2

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью -5…-10

днем -2…+3

Иссык-Кульская область

ночью -4…-9

днем -1…+4

Нарынская область

ночью -20…-25

днем -6…-11

В Бишкеке без осадков. Туман. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -12…-14, максимальная температура воздуха днем -1…-3.

В Чолпон-Ате без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -4…-6, максимальная температура воздуха днем +2…+4.

