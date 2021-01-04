Прогноз погоды на 5 января 2021 года

В Кыргызстане днем морозы до -11
Прогноз погоды по Кыргызстану на 5 января. Как сообщает Кыргызгидромет, по стране без осадков. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью -11…-16
днем 0…-5
Таласская область
ночью -13…-18
днем 0…-5
Баткенская область
ночью -6…-11
днем -3…+2
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью -5…-10
днем -2…+3
Иссык-Кульская область
ночью -4…-9
днем -1…+4
Нарынская область
ночью -20…-25
днем -6…-11
В Бишкеке без осадков. Туман. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -12…-14, максимальная температура воздуха днем -1…-3.
В Чолпон-Ате без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -4…-6, максимальная температура воздуха днем +2…+4.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!