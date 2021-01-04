Сына Камчыбека Ташиева пригласил на просмотр итальянский футбольный клуб
Сына председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева пригласил на просмотр итальянский футбольный клуб "Леванте", Валенсия. Об этом Ташиев сообщил на своей странице в социальных сетях.
"Эмир-Хану 15 лет, последние 1,5 года он учился в академии Пало России и полгода играл за итальянскую команду "Перуджа", которая выступает в серии "Б".
Эмир-Хан впервые уезжает за границу без меня. Уулум, желаю всего наилучшего, надеюсь ты станешь первым кыргызским футболистом играющем в Ла Лиге", - написал Камчыбек Ташиев.
Источник: vb.kg
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