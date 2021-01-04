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Сына Камчыбека Ташиева пригласил на просмотр итальянский футбольный клуб

Сына Камчыбека Ташиева пригласил на просмотр итальянский футбольный клуб

Сына Камчыбека Ташиева пригласил на просмотр итальянский футбольный клуб

Сына председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева пригласил на просмотр итальянский футбольный клуб "Леванте", Валенсия. Об этом Ташиев сообщил на своей странице в социальных сетях.

"Эмир-Хану 15 лет, последние 1,5 года он учился в академии Пало России и полгода играл за итальянскую команду "Перуджа", которая выступает в серии "Б".

Эмир-Хан впервые уезжает за границу без меня. Уулум, желаю всего наилучшего, надеюсь ты станешь первым кыргызским футболистом играющем в Ла Лиге", - написал Камчыбек Ташиев.

Источник: vb.kg

           

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