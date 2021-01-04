Выборы президента. Милиция переходит на усиление

Соответствующий приказ подписан главой МВД Уланом Ниязбековым.
С 8 января сотрудники милиции переходят на усиленное несение службы по всему Кыргызстану. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Соответствующий приказ подписан главой МВД Уланом Ниязбековым.
«Для охраны правопорядка на выборах будут задействованы более 11 тысяч сотрудников милиции. На сегодняшний день на избирательных участках уже находятся более 5 тысяч милиционеров», — говорится в сообщении.
Напомним, досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января.
Источник: 24.кж
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