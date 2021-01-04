Выборы президента и референдум. В ЦИК заработала горячая линия

Ответы гражданам дают сотрудники ЦИК.
В ЦИК работает горячая линия кол-центра по короткому номеру 1255. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что граждане могут получить ответы, консультации по вопросам, связанным с голосованием на досрочных выборах президента и референдуме по определению формы правления.
Ответы гражданам дают сотрудники ЦИК. Привлечены также специалисты с ограниченными возможностями здоровья, женщины и представители молодежи.
Напомним, досрочные выборы главы государства и всенародное голосование пройдут в один день — 10 января.
Источник: 24.кж
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