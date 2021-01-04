(Видео) В районе авторынка массово вырубают деревья. Разъяснение акима Сокулукского района

Аманкан Кенжебаев отметил, что вырубка согласована с правительством.

В Военно-Антоновке, в районе рынка «Риом-авто», происходит массовая вырубка деревьев. Об этом сообщил пользователь социальной сети Инстаграм. По словам автора, уничтожаются деревья, которые никому не мешали, не перекрывали дорогу и, судя по пенькам и стволам, находились в отличном состоянии.

Редакция Vesti.kg обратилась за комментарием к акиму Сокулукского района Аманкану Кенжебаеву, который пояснил, что эти действия согласованы с правительством.

— Вырубка деревьев проводится для расширения дорог в рамках проекта реабилитации трассы Кара-Балта — Бишкек, — отметил глава района. — В айыл-окмоту Военно-Антоновки имеются документы, подтверждающие законность действий. Нужную документацию мы также предоставили Министерству транспорта и дорог.

По словам Кенжебаева, деревья собраны и складированы в айыл-окмоту Военно-Антоновки. Имеется состав комиссии по распределению деревьев. Также ожидается приезд независимых оценщиков. Согласно проекту, большие деревья будут проданы, а мелкие раздадут малоимущим семьям, которые стоят в очереди за дровами.

— Согласно проекту, в целях компенсации будут посажены новые деревья в соотношении 1:2. Реализацию проекта, то есть строительство дорог и посадку деревьев, взяла на себя китайская сторона. Деньги выделены Азиатским банком развития в размере 100 млн долларов, — заключил аким.

Источник: Вести.кж

