Появилась 3D-карта туристических достопримечательностей Кыргызстана

Теперь по стране можно прогуляться онлайн.

Появилась 3D-карта туристических достопримечательностей Кыргызстана. Она доступна на сайте департамента туризма КР.

Теперь по стране можно прогуляться онлайн. Изображения сопровождаются описанием на русском, кыргызском и английском языках.



Мы сделали это.

3D карта туристических достопримечательностей Кыргызстана готова и уже на новом сайте Департамента Туризма КР. https://t.co/VHaJpvIrMe

— Maksat Konushaliev (@maks_tour) January 3, 2021

Источник: Кабар.кж