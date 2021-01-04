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Появилась 3D-карта туристических достопримечательностей Кыргызстана

Теперь по стране можно прогуляться онлайн.

Появилась 3D-карта туристических достопримечательностей Кыргызстана. Она доступна на сайте департамента туризма КР.

Теперь по стране можно прогуляться онлайн. Изображения сопровождаются описанием на русском, кыргызском и английском языках.


Мы сделали это.
3D карта туристических достопримечательностей Кыргызстана готова и уже на новом сайте Департамента Туризма КР. https://t.co/VHaJpvIrMe

— Maksat Konushaliev (@maks_tour) January 3, 2021

Источник: Кабар.кж

           

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