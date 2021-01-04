Теперь по стране можно прогуляться онлайн.
Появилась 3D-карта туристических достопримечательностей Кыргызстана. Она доступна на сайте департамента туризма КР.
Теперь по стране можно прогуляться онлайн. Изображения сопровождаются описанием на русском, кыргызском и английском языках.
Мы сделали это.
3D карта туристических достопримечательностей Кыргызстана готова и уже на новом сайте Департамента Туризма КР. https://t.co/VHaJpvIrMe
— Maksat Konushaliev (@maks_tour) January 3, 2021
Источник: Кабар.кж
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!