Вице-премьер Сурабалдиева предлагает создать в стране карту с данными педофилов

В это связи она считает, что и Кыргызстану, вслед за Казахстаном, стоит создать карту с данными педофилов.
Вице-премьер-министр Кыргызстана Эльвира Сурабалдиева предлагает создать в стране карту с данными педофилов. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Так, по ее словам, начиная со школы детей нужно учить элементарным вещам, а именно, что нельзя уходить с незнакомыми людьми, садиться в машину к малознакомым и разговаривать.
«Среди взрослых есть и те, кто не знает, кто педофил. Нужно ограничить просмотр порнографии детей в интернете», - сказала она.
Сурабалдиева привела пример, после изнасилования 13-летней девочки несколькими мужчинами, односельчане наоборот обвинили ребенка и ее родителей.
В это связи она считает, что и Кыргызстану, вслед за Казахстаном, стоит создать карту с данными педофилов.
Источник: Кабар.кж
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!