Вице-премьер Сурабалдиева предлагает создать в стране карту с данными педофилов

В это связи она считает, что и Кыргызстану, вслед за Казахстаном, стоит создать карту с данными педофилов.

Вице-премьер-министр Кыргызстана Эльвира Сурабалдиева предлагает создать в стране карту с данными педофилов. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, по ее словам, начиная со школы детей нужно учить элементарным вещам, а именно, что нельзя уходить с незнакомыми людьми, садиться в машину к малознакомым и разговаривать.

«Среди взрослых есть и те, кто не знает, кто педофил. Нужно ограничить просмотр порнографии детей в интернете», - сказала она.

Сурабалдиева привела пример, после изнасилования 13-летней девочки несколькими мужчинами, односельчане наоборот обвинили ребенка и ее родителей.

В это связи она считает, что и Кыргызстану, вслед за Казахстаном, стоит создать карту с данными педофилов.

Источник: Кабар.кж