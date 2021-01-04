В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение

В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение

На территории Ошской области 3 января в 07:01 зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 3,5 балла, сообщает МЧС.

По данным ведомства, толчки ощущались в селе в Бор-Добо Алайского района – 3 балла, в селе Арча-Булак – 2 балла.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Источник: Кабар