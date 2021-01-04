ЦИК уже направила по регионам бюллетени для голосования на выборах и референдуме



Предполагается, что сделать свой выбор смогут более 3,5 млн граждан.

2 января 2021 года в здании ОАО «Учкун» подписан акт приема-передачи изготовленных избирательных бюллетеней для проведения досрочных выборов президента и референдума в территориальные избирательные комиссии Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской областей, Бишкека и Оша, а также на зарубежные участки.

Для проведения досрочных выборов главы государства изготовлено 3 млн 567 тыс. 138 бюллетеней. Кроме того, 4 тыс. 948 бюллетеней были изготовлены шрифтом Брайля.

В Бишкек отправлены 417 тыс. 341 бюллетень, в Ош – 151 тыс. 168, в Джалал-Абадскую область – 667 тыс. 265, в Ошскую – 723 тыс. 620, в Баткенскую – 297 тыс. 574, в Нарынскую – 202 тыс. 710, в Иссык-Кульскую – 308 тыс. 91, в Таласскую – 158 тыс. 54, в Чуйскую – 592 тыс. 155, на зарубежные участки – 49 тыс. 160.

Для проведения референдума изготовлено 3 млн 567 тыс. 138 бюллетеней. Кроме того, 4 тыс. 948 бюллетеней были изготовлены шрифтом Брайля.

В Бишкек отправлены 417 тыс. 341 бюллетень, в Ош – 151 тыс. 168, в Джалал-Абадскую область – 667 тыс. 265, в Ошскую – 723 тыс. 620, в Баткенскую – 297 тыс. 574, в Нарынскую – 202 тыс. 710, в Иссык-Кульскую – 308 тыс. 91, в Таласскую – 158 тыс. 54, в Чуйскую – 592 тыс. 155, на зарубежные участки – 49 тыс. 160.

Итого для проведения досрочных выборов президента и референдума изготовлено 7 млн 134 тыс. 276 бюллетеней.

Количество бюллетеней рассчитано на основе окончательного списка избирателей, который сформирован и размещен 2 января на портале избирателей «Тизме» (tizme.gov.kg).

Согласно статьи 30 конституционного Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», статьи 31 конституционного Закона «О референдуме», количество избирательных бюллетеней и бюллетеней для голосования, передаваемых участковой избирательной комиссии, не может превышать число избирателей, включенных в список по избирательному участку, более чем на 0,1 процента (на практике – не более одного-двух бюллетеней на одну УИК).

Постоянный (круглосуточный) мониторинг процесса печати бюллетеней в ОАО «Учкун» осуществлялся рабочей группой, в составе которой были члены ЦИК, сотрудники отделов ее аппарата. В печатном цехе ОАО был установлен комплект оборудования, на котором тестировались печатаемые бюллетени из каждой партии. Охрану обеспечили сотрудники ГКНБ и МВД.

Избирательный бюллетень и бюллетень для голосования имеют высокую степень защиты, на них наносится специальная защитная краска для распознавания каждого бюллетеня автоматически считывающей урной (АСУ).

Для проведения референдума изготовлен бюллетень голубого цвета, для проведения досрочных выборов президента бюллетень бесцветный.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов передает бюллетени территориальным избирательным комиссиям по акту.

При передаче бюллетеней присутствовали представители кандидатов, политических партий, групп за и против, некоммерческих организаций и средств массовой информации.

Избирательные бюллетени и бюллетени для голосования отправляются транспортом специальной связи с обеспечением всех мер безопасности.

После процедуры выбраковки утилизировано 435,5 килограмма, из них 261,5 кг - бюллетени для проведения досрочных выборов президента и 174 кг - бюллетени для проведения референдума.



После выбраковки типография передает бюллетени по акту членам Центризбиркома. После передачи бюллетеней в присутствии не менее трех членов ЦИК, представителей кандидатов, не более двух представителей групп за и против, представителей типографии, средств массовой информации, правоохранительных органов отбракованные и лишние бюллетени уничтожаются, о чем составляется акт, который подписывается всеми присутствующими лицами.

Запрещается выносить из помещений типографий, избирательных комиссий, а также копировать и распространять избирательные бюллетени в нарушение требований конституционного закона.

Напомним, выборы президента и референдум пройдут в один день — 10 января.

Источник: Вести.кж

