ЦИК: Начата проверка по удалению записи теледебатов с ютуб-канала КТРК

31 декабря об этом информированы МВД и Генеральная прокуратура.
31 декабря в Координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила информация о том, КТРК удалил со своего канала в YouTube видеозапись дебатов кандидатов в президенты.
Речь идет о записи дебатов, которые состоялись 30 декабря с участием кандидатов Асанова, Байгуттиева, Джеенбекова, Кочкорова, Сегизбаева и Тольбаева.
Как сообщает ЦИК, после удаления со стороны КТРК со своих страниц в соцсетях и на YouTube записи дебатов штаб кандидата Сегизбаева обратился в Наблюдательный совет ОТРК с требованием заново опубликовать полный эфир теледебатов.
31 декабря об этом информированы МВД и Генеральная прокуратура.
Источник: Акипресс
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