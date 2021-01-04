ЦИК: Начата проверка по удалению записи теледебатов с ютуб-канала КТРК

31 декабря об этом информированы МВД и Генеральная прокуратура.

31 декабря в Координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила информация о том, КТРК удалил со своего канала в YouTube видеозапись дебатов кандидатов в президенты.

Речь идет о записи дебатов, которые состоялись 30 декабря с участием кандидатов Асанова, Байгуттиева, Джеенбекова, Кочкорова, Сегизбаева и Тольбаева.

Как сообщает ЦИК, после удаления со стороны КТРК со своих страниц в соцсетях и на YouTube записи дебатов штаб кандидата Сегизбаева обратился в Наблюдательный совет ОТРК с требованием заново опубликовать полный эфир теледебатов.

31 декабря об этом информированы МВД и Генеральная прокуратура.

Источник: Акипресс

