В Кызыл-Кие найден труп мужчины

В Кызыл-Кие обнаружен труп мужчины, сообщила пресс-служба МЧС КР.

В Кызыл-Кие обнаружен труп мужчины, сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, 3 декабря в 15:49 спасатели пожарной части №62 МЧС КР открыли запертую дверь квартиры дома №12 по улице Маяковского, в которой был труп мужчины, 1962 года рождения.

Тело было передано сотрудникам милиции.

Источник: Акипресс, Турмуш.кж