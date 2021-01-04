За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 350 нарушений ПДД

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать правила дорожного движения.
С 25 по 31 декабря 2020-го в Бишкеке выявили 5 тысяч 350 нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.
По ее данным, в числе нарушителей 67 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 24 передвигались на машинах с тонировкой, без водительских удостоверений остановили 91 человека.
На штрафстоянку поставили 376 авто.
Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать правила дорожного движения.
Источник: 24.кж
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