В Кыргызстан перестали завозить жизненно важные медицинские препараты

В настоящее время кыргызстанцы испытывают острую нехватку лекарства.

В Кыргызстан перестали завозить жизненно важные медицинские препараты. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, речь идет о препарате метотрексат-эбеве, который оказывает иммуносупрессивное действие при аутоимунных заболеваниях.

«В настоящее время кыргызстанцы испытывают острую нехватку лекарства, которое пациенты вынуждены принимать всю жизнь», — написал он.

Читатель обращается с просьбой к Минздраву и руководству фармкомпаний ускорить завоз этого препарата.

Источник: 24.кж