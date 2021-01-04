Узбекистан в 17 раз увеличил закуп скота у КР — данные за 10 месяцев 2020 года
Согласно информации госорганов, по причине запрета на экспорт животных из Казахстана в Узбекистане и Таджикистане появился спрос на скот из Кыргызстана.
БИШКЕК, 4 янв — Sputnik. В прошлом году по сравнению с 2019-м резко вырос экспорт скота из Кыргызстана, сообщается в данных Национального статистического комитета.
Ведомство опубликовало данные об экспорте скота за 10 месяцев — с января по октябрь 2020 года.
Крупный и мелкий рогатый скот вывозили только в Узбекистан и Таджикистан. В целом было вывезено свыше 10,3 тысячи голов крупного рогатого скота, тогда как за аналогичный период предыдущего года — только 1,1 тысячи.
- Таджикистан — 506 голов (в 2019-м — 553);
- Узбекистан — 9 847 голов (573).
За отчетный период экспортировали 33 705 овец и коз, тогда как за январь–октябрь позапрошлого года — 4 855.
- Таджикистан — 256 голов (387);
- Узбекистан — 33 449 голов (4 468).
Запрет на вывоз скота
Согласно данным властей, по причине запрета на экспорт животных из Казахстана в Узбекистане и Таджикистане появился спрос на скот из Кыргызстана. Кроме того, многие перекупщики воспользовались ситуацией и взвинтили цены. Поэтому в ноябре правительство КР издало постановление о шестимесячном запрете на вывоз скота и некоторых видов продуктов. Однако, как недавно рассказал глава Минсельхоза, несмотря на запрет, ежедневно вывозятся "сотни и тысячи голов скота".
Источник: ru.sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!