Узбекистан в 17 раз увеличил закуп скота у КР — данные за 10 месяцев 2020 года

Узбекистан в 17 раз увеличил закуп скота у КР — данные за 10 месяцев 2020 года

Согласно информации госорганов, по причине запрета на экспорт животных из Казахстана в Узбекистане и Таджикистане появился спрос на скот из Кыргызстана.

БИШКЕК, 4 янв — Sputnik. В прошлом году по сравнению с 2019-м резко вырос экспорт скота из Кыргызстана, сообщается в данных Национального статистического комитета.

Ведомство опубликовало данные об экспорте скота за 10 месяцев — с января по октябрь 2020 года.

Крупный и мелкий рогатый скот вывозили только в Узбекистан и Таджикистан. В целом было вывезено свыше 10,3 тысячи голов крупного рогатого скота, тогда как за аналогичный период предыдущего года — только 1,1 тысячи.

Таджикистан — 506 голов (в 2019-м — 553);

Узбекистан — 9 847 голов (573).

За отчетный период экспортировали 33 705 овец и коз, тогда как за январь–октябрь позапрошлого года — 4 855.

Таджикистан — 256 голов (387);

Узбекистан — 33 449 голов (4 468).

Запрет на вывоз скота

Согласно данным властей, по причине запрета на экспорт животных из Казахстана в Узбекистане и Таджикистане появился спрос на скот из Кыргызстана. Кроме того, многие перекупщики воспользовались ситуацией и взвинтили цены. Поэтому в ноябре правительство КР издало постановление о шестимесячном запрете на вывоз скота и некоторых видов продуктов. Однако, как недавно рассказал глава Минсельхоза, несмотря на запрет, ежедневно вывозятся "сотни и тысячи голов скота".

Источник: ru.sputnik.kg