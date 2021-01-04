В Кыргызстане станет возможным обмен криптовалют на сомы
В Кыргызстане разработан законопроект «Об обороте криптовалют». До 10 февраля он находится на общественном обсуждении, об этом информирует Нацбанк.
Как отмечается в справке-обосновании к закону основная его цель — создания правовой основы оборота криптовалют и деятельности поставщиков услуг обмена криптовалют, а также снижения рисков финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов, оттока капитала и защиты прав потребителей.
Операцией с криптовалютами законом признается покупка и продажа или обмен криптовалют за национальную валюту – сом. При этом юрлицам и индивидуальным предпринимателям, за исключением операторов обмена криптовалют и лиц, осуществляющих создание и майнинг криптовалют, запрещается совершать операции с криптовалютами, в том числе их приобретение, покупку, хранение, передачу и продажу.
КРОМЕ ТОГО, ЮРЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- принимать криптовалюты от физических и юридических лиц в качестве средства платежа, инвестиций и вкладов;
- принимать криптовалюты в доверительное управление;
- создавать и распространять производные финансовые инструменты и ценные бумаги посредством криптовалют.
В Кыргызстане деятельность операторов криптовалют будет лицензируемой. Регулятором выступит Национальный банк. Важно сказать об ограничениях государственных гарантий. Так, правительство и Нацбанк не несут обязательств, а также не возмещают стоимость криптовалют в случае их обесценивания или потери по любым другим причинам.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!