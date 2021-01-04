В Кыргызстане станет возможным обмен криптовалют на сомы

В Кыргызстане станет возможным обмен криптовалют на сомы

В Кыргызстане разработан законопроект «‎Об обороте криптовалют». До 10 февраля он находится на общественном обсуждении, об этом информирует Нацбанк.

Как отмечается в справке-обосновании к закону основная его цель — создания правовой основы оборота криптовалют и деятельности поставщиков услуг обмена криптовалют, а также снижения рисков финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов, оттока капитала и защиты прав потребителей.

Операцией с криптовалютами законом признается покупка и продажа или обмен криптовалют за национальную валюту – сом. При этом юрлицам и индивидуальным предпринимателям, за исключением операторов обмена криптовалют и лиц, осуществляющих создание и майнинг криптовалют, запрещается совершать операции с криптовалютами, в том числе их приобретение, покупку, хранение, передачу и продажу.

КРОМЕ ТОГО, ЮРЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

принимать криптовалюты от физических и юридических лиц в качестве средства платежа, инвестиций и вкладов;

принимать криптовалюты в доверительное управление;

создавать и распространять производные финансовые инструменты и ценные бумаги посредством криптовалют.

В Кыргызстане деятельность операторов криптовалют будет лицензируемой. Регулятором выступит Национальный банк. Важно сказать об ограничениях государственных гарантий. Так, правительство и Нацбанк не несут обязательств, а также не возмещают стоимость криптовалют в случае их обесценивания или потери по любым другим причинам.

Источник: reporter.kg