Глава Финпола КР: После выборов за "газовую атаку", за ТЭЦ ответят
Кто бы ни вводил в эксплуатацию Бишкекский ТЭЦ, кто бы ни строил, будет нести ответственность. Об этом на своей странице в Фэйсбуке написал председатель Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП, Финпол) Сыймык Жапыкеев.
По его словам, сегодня он с высоты, где находится Флагшток, наблюдал за смогом над городом и назвал это "газовой атакой".
"Уголь Кара-Кече не подходит. Проведем выборы. Даст Бог, Финансовая полиция КР начнет полноценную работу. АКС тоже хорошо работает", - отметил Жапыкеев.
Источник: vb.kg
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