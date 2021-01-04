Глава Финпола КР: После выборов за "газовую атаку", за ТЭЦ ответят

Глава Финпола КР: После выборов за "газовую атаку", за ТЭЦ ответят

Кто бы ни вводил в эксплуатацию Бишкекский ТЭЦ, кто бы ни строил, будет нести ответственность. Об этом на своей странице в Фэйсбуке написал председатель Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП, Финпол) Сыймык Жапыкеев.

По его словам, сегодня он с высоты, где находится Флагшток, наблюдал за смогом над городом и назвал это "газовой атакой".

"Уголь Кара-Кече не подходит. Проведем выборы. Даст Бог, Финансовая полиция КР начнет полноценную работу. АКС тоже хорошо работает", - отметил Жапыкеев.

Источник: vb.kg