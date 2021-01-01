Новогодняя ночь в Кыргызстане прошла без серьезных ЧП и инцидентов

Новогодняя ночь в Кыргызстане прошла спокойно, сообщает пресс-служба МВД.
По ее данным, общественный порядок на территории страны обеспечивали более 13 тысяч милиционеров. Сотрудниками органов внутренних дел и подразделений внутренних войск МВД порядок обеспечен в полном объеме, серьезных нарушений не зарегистрировано.
Криминогенная обстановка в целом по республике оставалась достаточно спокойной - зафиксировано меньше преступлений, чем обычно.
В дежурных частях милиции 31 декабря в ЕРПП зарегистрировано 184 заявлений, из них 112 преступлений и 72 проступка, а также 18 ДТП. В аварии скончался один человек. 19 человек получили телесные повреждения 19. За нарушение правил дорожного движения составлено 2 тысячи 129 протоколов.
Утром 1 января обстановка в стране стабильная, сотрудники милиции продолжают нести усиленную службу по охране порядка, пресечению и раскрытию преступлений.
МВД призывает граждан к бдительности и повышенной ответственности, а также соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы при посещении общественных мест, где проходят массовые мероприятия.
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