Под Бишкеком произошла перестрелка
Милиция Чуйской области задержала подозреваемого в хулиганстве. Данную информацию Reporter.kg подтвердили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
В дежурную часть ОВД Сокулукского района 30 декабря примерно в 00:58 поступило сообщение о том, что в одну из больниц города Бишкек поступили четверо мужчин: трое с огнестрельным ранение, один с ножевым ранением. По данному факту незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы.
Установлено, что примерно в 21:00 между 52-летним А.А. и 50-летним И.Э. произошла словесная перепалка в одном из ресторанов города Бишкек, где мужчины успели подраться, но их успели разнять родственники, которые там находились. Спустя несколько часов 50-летний И.Э., обидевшись на своего знакомого, решил поквитаться и пришел домой к своему обидчику со своими друзами, где, сломав ворота дома, начал наносить телесные повреждения 52-летнему А.А. и его 27-летнему сыну А.О., после чего последний произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия. В результате данного конфликта четверо мужчин были доставлены в больницу.
Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье 266 (хулиганство) по УК КР.
В ходе принятых мероприятий сотрудниками милиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в ИВС ОВД Сокулукского района зачинщик данного конфликта 50-летний И.Э.
Сотрудниками милиции в ходе осмотра места преступления было изъято огнестрельное оружие 12 калибра с патронами.
В настоящее время для выяснения всех обстоятельств дела проводятся ряд следственных и оперативных мероприятий. Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.
Источник: reporter.kg
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