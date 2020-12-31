Под Бишкеком произошла перестрелка

Под Бишкеком произошла перестрелка

Милиция Чуйской области задержала подозреваемого в хулиганстве. Данную информацию Reporter.kg подтвердили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

В дежурную часть ОВД Сокулукского района 30 декабря примерно в 00:58 поступило сообщение о том, что в одну из больниц города Бишкек поступили четверо мужчин: трое с огнестрельным ранение, один с ножевым ранением. По данному факту незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы.

Установлено, что примерно в 21:00 между 52-летним А.А. и 50-летним И.Э. произошла словесная перепалка в одном из ресторанов города Бишкек, где мужчины успели подраться, но их успели разнять родственники, которые там находились. Спустя несколько часов 50-летний И.Э., обидевшись на своего знакомого, решил поквитаться и пришел домой к своему обидчику со своими друзами, где, сломав ворота дома, начал наносить телесные повреждения 52-летнему А.А. и его 27-летнему сыну А.О., после чего последний произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия. В результате данного конфликта четверо мужчин были доставлены в больницу.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье 266 (хулиганство) по УК КР.

В ходе принятых мероприятий сотрудниками милиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в ИВС ОВД Сокулукского района зачинщик данного конфликта 50-летний И.Э.

Сотрудниками милиции в ходе осмотра места преступления было изъято огнестрельное оружие 12 калибра с патронами.

В настоящее время для выяснения всех обстоятельств дела проводятся ряд следственных и оперативных мероприятий. Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.

Источник: reporter.kg