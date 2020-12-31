Для граждан, взявших кредит по госипотеке до 1 октября 2019 года, ставка будет снижена до 6–8 % годовых

Для граждан, взявших кредит по госипотеке до 1 октября 2019 года, ставка будет снижена до 6–8 % годовых

Правительство КР рекомендовало ОАО «Государственная ипотечная компания» снизить процентные ставки по госипотеке до 6–8 % годовых по всем действующим ипотечным кредитам, выданным до 1 октября 2019 года. Соответствующее решение подписал и.о. премьер-министра Артем Новиков, сообщает пресс-служба кабмина.

«На сегодняшний день важно создать для всех граждан одинаковые условия. Поэтому правительством было дано поручение ОАО «Государственная ипотечная компания» проработать вопрос снижения процентных ставок по ранее выданным кредитам до текущего уровня», — сказал Новиков.

По его словам, ипотечная компания должна за свой счет снизить уровень процентных ставок. «Снижение процентной ставки — это небольшая, но помощь гражданам от правительства в целях снижения финансового бремени. Вместе с тем, хочу отметить необходимость изменения механизмов работы ипотечной компании, которая работает за счет средств республиканского бюджета», — отметил и.о. премьера.

Он поручил подготовить соответствующие предложения по пересмотру и пролонгации ранее выданных кредитов через Минфин так, чтобы стабилизировать работу и не ухудшать нынешнее финансовое состояние ГИКа.

Таким образом, в соответствии с распоряжением кабмина от 31 декабря 2020 года № 416-р, открытому акционерному обществу «Государственная ипотечная компания» рекомендовано с 1 января 2021 года произвести перерасчет процентных ставок до 6–8 % годовых по всем ранее выданным действующим ипотечным кредитам по ставкам 7–9 % годовых, в зависимости от суммы первоначального взноса, за счет снижения собственной маржи.

Источник: Элгезит