На Иссык-Куле около 700 милиционеров будут обеспечивать правопорядок в новогоднюю ночь

На Иссык-Куле около 700 милиционеров будут обеспечивать правопорядок в новогоднюю ночь

На центральной площади г. Каракол состоялся гарнизонный развод приданных сил и средств УВД Иссык-Кульской области по обеспечению общественной безопасности.

По словам начальника областной милиции Улана Асанбаева, всего в новогоднюю ночь на центральной части городов и районов области для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан планируется задействовать около 700 сотрудников милиции, в том числе свыше 100 народных дружинников. В остальные дни новогодних каникул 2021 года личный состав ОВД области службу будут нести в усиленном варианте.

«Помните, что Новый год - семейный праздник, встречайте его дома! С учетом эпидемиологической обстановки просим вас проявить понимание и ограничить посещение мест с массовым пребыванием людей», - подчеркнули в ведомстве.

На гарнизонном разводе принял участие полномочный представитель Правительства КР в Иссык-Кульской области Эльчибек Джантаев.

Источник: Кабар