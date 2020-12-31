Посол Кыргызстана и советник президента Турции обсудили развития двустороннего сотрудничества

Посол Кыргызстана и советник президента Турции обсудили развития двустороннего сотрудничества

Посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев встретился с главным советником президента Турции Ялчын Топчу, сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи Стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества Кыргызстана и Турции и предстоящие выборы президента КР и Референдум.

Главный советник президента пожелал успешного проведения выборов президента Кыргызстана и выразил надежду, что отношения между странами и впредь будут развиваться в духе братского и стратегического партнерства.

Источник: Кабар