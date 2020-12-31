Посол Кыргызстана и советник президента Турции обсудили развития двустороннего сотрудничества
Посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев встретился с главным советником президента Турции Ялчын Топчу, сообщает пресс-служба МИД КР.
В ходе встречи Стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества Кыргызстана и Турции и предстоящие выборы президента КР и Референдум.
Главный советник президента пожелал успешного проведения выборов президента Кыргызстана и выразил надежду, что отношения между странами и впредь будут развиваться в духе братского и стратегического партнерства.
Источник: Кабар
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