В Кыргызстане 8 января объявлен выходным днем

В Кыргызстане 8 января объявлен выходным днем

Выходной день 3 мая 2021 года переносится на рабочий день 8 января 2021 года. Соответствующее решение о переносе выходного дня подписал исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр КР Артем Новиков, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно решению, в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней, для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, выходной день 3 мая 2021 года переносится на рабочий день 8 января 2021 года.

Руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели, рекомендовано перенести выходной день 3 мая 2021 года – на рабочий день 8 января 2021 года.

Источник: Кабар