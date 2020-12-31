Владимир Путин поздравил Таланта Мамытова и кыргызстанцев с Новым годом
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил исполняющего обязанности президента Кыргызстана Таланта Мамытова и народ Кыргызстана с Новым годом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
«Российско-кыргызские отношения союзничества и стратегического партнерства находятся на высоком уровне. Наши страны конструктивно взаимодействуют в рамках евразийских интеграционных процессов, объединяют усилия в борьбе с угрозами региональной и международной безопасности, в том числе с пандемией коронавирусной инфекции. Рассчитываю, что в наступающем году многоплановое сотрудничество между Кыргызстаном и Россией будет развиваться во благо наших народов», — говорится в поздравительной телеграмме.
Владимир Путин пожелал Таланту Мамытову здоровья и успехов, а всем кыргызстанцам — мира и благополучия.
Источник: Кабар
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