В преддверии Нового Года Председатель Правления ОАО «МАМ» Бактыбек Сыдыков встретился с руководителями авиакомпаний-партнеров предприятия

В преддверии Нового Года 29 декабря 2020 года Председатель Правления-Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт «Манас» Бактыбек Сыдыков встретился с руководителями и представителями авиакомпаний-партнеров предприятия.

«Позвольте поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество и добропорядочные партнерские отношения. Профессионализм Ваших специалистов, ежедневное тесное взаимодействие обеспечивают максимально положительную историю взаимоотношения наших компаний. Надеемся на укрепление сотрудничества в новом году и дальнейший рост показателей, достигнутых в ходе совместной деятельности», - начал приветственную речь Бактыбек Сыдыков.

Председатель Правления пожелал им крепкого здоровья, финансовой стабильности, покорения новых высот и поздравил с наступающим Новым годом!

Наручные часы ОАО «МАМ» были вручены:

Аскарову Алику Бакеевичу, генеральному директору ОсОО «Авиакомпания Avia Traffic Company»;

Еременко Георгию Владимировичу, заместителю генерального директора ОсОО «Авиакомпания Avia Traffic Company»;

Екимовскому Яну Александровичу, исполнительному директору ОсОО «Тез Джет»;

Злате Рахметовой, региональному менеджеру по наземному обслуживанию АО «Эйр Астана»;

Халиде Хусаин-Ахуновой, представителю АО «Эйр Астана» в г. Бишкек;

Ирмухаммедову Сардору Бахтияровичу, представителю АО «Uzbekistan Airways» в КР;

Серых Валерию Владимировичу, руководителю представительства ПАО «Аэрофлот» в г. Бишкек;

Финько Петру Александровичу, руководителю представительства ПАО «Аэрофлот» в г. Ош;

г-же Му Сюхун, генеральному директору представительства «China Southern Airlines» в г. Бишкек;

г-ну Bilal EKȘȊ, генеральному директору и Члену правления авиакомпании «Turkish Airlines» (CEO and Member of the Board, «Turkish Airline»);

г-ну M. Akif KONAR, коммерческому директору авиакомпании «Turkish Airlines» (Chief Commercial Officer, «Turkish Alrline»);

г-ну Turhan Özen, заместителю генерального директора по грузовым перевозкам авиакомпании «Turkish Airlines» (CCO / Chief Cargo Officer):

г-ну Abdullah Sait Şenler, руководителю наземного обслуживания авиакомпании «Turkish Alrlines» (Manager / Handling Agreements);

г-ну Озгуру Суучак, генеральному директору филиала АО «Турецкие авиалинии» в г. Бишкек;

Джоробаеву Дильшату Турсунбаевичу, региональному представителю ОАО «Уральские авиалинии»;

Спасибко Ирине Александровне, директору ОсОО «Silk Way Airlines»;

г-ну Mehmet Tevfik Nane,генеральному директору «PEGASUS Airlines»;

Грамоты были вручены:

Нурбаеву Талгату Шаарбековичу, генеральному директору ОсОО «Авиакомпания «Эйр Манас»

Ажикову Самату Рысбековичу, руководителю по хендлинговому обслуживанию авиакомпаний «Флай Дубай» и «Сибирь» в г. Бишкек;

Эркину Джунушалиеву, помощнику генерального директора представительства «China Southern Airlines» в г. Бишкек;

Шериеву Нурбеку Абдыганиевичу, ассистенту директора ФАО «Турецкие авиалинии»;

Грязнову ГеннадиюВладимировичу, генеральному директору ОсОО «Sky KG Airlines»;

Салахутдинову Едгоржану Абдуманаповичу,руководителю ОсОО «Авиакомпания «АэроСтан»;

г-ну Юсуф Сердар Эрман, представителю авиакомпании «PEGASUS Airlines» в КР, генеральному директору ОсОО «Эгемен»;

АО «Авиакомпания АЗИМУТ»;

г-ну Шейху Салман Маджид, генеральному директору ОсОО «FlySky»;

Бейшекееву Мекену Намасбековичу, Генеральному директору ОсОО «Газпромнефть-АЭРО Кыргызстан»;

Джангазиеву Эмилю Шакировичу, Генеральному директору ОсОО «АККА-Aviation Service»;

Бухалову Евгению Борисовичу, директору ОсОО «Global Aviation Services-Bishkek»;

Толомушову Данияру Абдуласовичу, директору ЗАО «UBS Transit».

Мамаеву Максату Доктурбаевичу, генеральному директору ЗАО «КОМПАНИЯ МАНАС МЕНЕДЖМЕНТ»;

Эшперову Ынтымаку Расуловичу, генеральному директору ОсОО «ИНТЭК»;

Догочиеву Азату Догдурбековичу, генеральному директору ОсОО Авиакомпания «Эйр Кей Джи»;

Джундубаеву Медербеку Джапаровичу, генеральному директору ОсОО «Манас Тренинг Центр».