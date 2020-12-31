В преддверии Нового Года Председатель Правления ОАО «МАМ» Бактыбек Сыдыков встретился с руководителями авиакомпаний-партнеров предприятия

Бишкек, "Саясат. kg". Председатель Правления пожелал им крепкого здоровья, финансовой стабильности, покорения новых высот и поздравил с наступающим Новым годом!
В преддверии Нового Года 29 декабря 2020 года Председатель Правления-Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт «Манас» Бактыбек Сыдыков встретился с руководителями и представителями авиакомпаний-партнеров предприятия.
«Позвольте поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество и добропорядочные партнерские отношения. Профессионализм Ваших специалистов, ежедневное тесное взаимодействие обеспечивают максимально положительную историю взаимоотношения наших компаний. Надеемся на укрепление сотрудничества в новом году и дальнейший рост показателей, достигнутых в ходе совместной деятельности», - начал приветственную речь Бактыбек Сыдыков.
Председатель Правления пожелал им крепкого здоровья, финансовой стабильности, покорения новых высот и поздравил с наступающим Новым годом!
Наручные часы ОАО «МАМ» были вручены:
Аскарову Алику Бакеевичу, генеральному директору ОсОО «Авиакомпания Avia Traffic Company»;
Еременко Георгию Владимировичу, заместителю генерального директора ОсОО «Авиакомпания Avia Traffic Company»;
Екимовскому Яну Александровичу, исполнительному директору ОсОО «Тез Джет»;
Злате Рахметовой, региональному менеджеру по наземному обслуживанию АО «Эйр Астана»;
Халиде Хусаин-Ахуновой, представителю АО «Эйр Астана» в г. Бишкек;
Ирмухаммедову Сардору Бахтияровичу, представителю АО «Uzbekistan Airways» в КР;
Серых Валерию Владимировичу, руководителю представительства ПАО «Аэрофлот» в г. Бишкек;
Финько Петру Александровичу, руководителю представительства ПАО «Аэрофлот» в г. Ош;
г-же Му Сюхун, генеральному директору представительства «China Southern Airlines» в г. Бишкек;
г-ну Bilal EKȘȊ, генеральному директору и Члену правления авиакомпании «Turkish Airlines» (CEO and Member of the Board, «Turkish Airline»);
г-ну M. Akif KONAR, коммерческому директору авиакомпании «Turkish Airlines» (Chief Commercial Officer, «Turkish Alrline»);
г-ну Turhan Özen, заместителю генерального директора по грузовым перевозкам авиакомпании «Turkish Airlines» (CCO / Chief Cargo Officer):
г-ну Abdullah Sait Şenler, руководителю наземного обслуживания авиакомпании «Turkish Alrlines» (Manager / Handling Agreements);
г-ну Озгуру Суучак, генеральному директору филиала АО «Турецкие авиалинии» в г. Бишкек;
Джоробаеву Дильшату Турсунбаевичу, региональному представителю ОАО «Уральские авиалинии»;
Спасибко Ирине Александровне, директору ОсОО «Silk Way Airlines»;
г-ну Mehmet Tevfik Nane,генеральному директору «PEGASUS Airlines»;
Грамоты были вручены:
Нурбаеву Талгату Шаарбековичу, генеральному директору ОсОО «Авиакомпания «Эйр Манас»
Ажикову Самату Рысбековичу, руководителю по хендлинговому обслуживанию авиакомпаний «Флай Дубай» и «Сибирь» в г. Бишкек;
Эркину Джунушалиеву, помощнику генерального директора представительства «China Southern Airlines» в г. Бишкек;
Шериеву Нурбеку Абдыганиевичу, ассистенту директора ФАО «Турецкие авиалинии»;
Грязнову ГеннадиюВладимировичу, генеральному директору ОсОО «Sky KG Airlines»;
Салахутдинову Едгоржану Абдуманаповичу,руководителю ОсОО «Авиакомпания «АэроСтан»;
г-ну Юсуф Сердар Эрман, представителю авиакомпании «PEGASUS Airlines» в КР, генеральному директору ОсОО «Эгемен»;
АО «Авиакомпания АЗИМУТ»;
г-ну Шейху Салман Маджид, генеральному директору ОсОО «FlySky»;
Бейшекееву Мекену Намасбековичу, Генеральному директору ОсОО «Газпромнефть-АЭРО Кыргызстан»;
Джангазиеву Эмилю Шакировичу, Генеральному директору ОсОО «АККА-Aviation Service»;
Бухалову Евгению Борисовичу, директору ОсОО «Global Aviation Services-Bishkek»;
Толомушову Данияру Абдуласовичу, директору ЗАО «UBS Transit».
Мамаеву Максату Доктурбаевичу, генеральному директору ЗАО «КОМПАНИЯ МАНАС МЕНЕДЖМЕНТ»;
Эшперову Ынтымаку Расуловичу, генеральному директору ОсОО «ИНТЭК»;
Догочиеву Азату Догдурбековичу, генеральному директору ОсОО Авиакомпания «Эйр Кей Джи»;
Джундубаеву Медербеку Джапаровичу, генеральному директору ОсОО «Манас Тренинг Центр».
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