Сколько получил и ожидает получить денег на борьбу с коронавирусом Кыргызстан

Сколько получил и ожидает получить денег на борьбу с коронавирусом Кыргызстан

Кыргызстан получает миллионы долларов на борьбу с коронавирусом и намерен получить еще сотни миллионов долларов.

По данным правительства, страна уже получила от международных финансовых институтов 346,8 млн долларов, ожидается поступление еще 427,6 млн долларов. Общая сумма подтвержденной и ожидаемой помощи составляет 774,4 млн долларов.

Последняя обновленная информация по полученной помощи доступна по состоянию на 24 декабря:

МВФ предоставил Кыргызстану 241,9 млн долларов.

Азиатский банк развития — 52,3 млн долларов.

Всемирный банк — 9,8 млн долларов.

Европейский союз — 27,2 млн долларов.

Германский банк развития — 15,4 млн долларов.

Из полученной суммы в 346,8 млн долларов 319,2 млн долларов правительство взяло на текущие расходы бюджета — выплату зарплат, финансирование сфер здравоохранения, образования, социальной защиты и на покрытие дефицита бюджета.

Из общей суммы в 774,4 млн долларов 597,4 млн долларов Кыргызстан получит в виде кредитов, остальные 177 млн долларов — в качестве гранта.

Напомним, общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в Кыргызстане составило 80 843. С начала пандемии жертвами болезни стали 1 354 человека.

Источник: Элгезит