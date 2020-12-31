Сколько получил и ожидает получить денег на борьбу с коронавирусом Кыргызстан
Кыргызстан получает миллионы долларов на борьбу с коронавирусом и намерен получить еще сотни миллионов долларов.
По данным правительства, страна уже получила от международных финансовых институтов 346,8 млн долларов, ожидается поступление еще 427,6 млн долларов. Общая сумма подтвержденной и ожидаемой помощи составляет 774,4 млн долларов.
Последняя обновленная информация по полученной помощи доступна по состоянию на 24 декабря:
МВФ предоставил Кыргызстану 241,9 млн долларов.
Азиатский банк развития — 52,3 млн долларов.
Всемирный банк — 9,8 млн долларов.
Европейский союз — 27,2 млн долларов.
Германский банк развития — 15,4 млн долларов.
Из полученной суммы в 346,8 млн долларов 319,2 млн долларов правительство взяло на текущие расходы бюджета — выплату зарплат, финансирование сфер здравоохранения, образования, социальной защиты и на покрытие дефицита бюджета.
Из общей суммы в 774,4 млн долларов 597,4 млн долларов Кыргызстан получит в виде кредитов, остальные 177 млн долларов — в качестве гранта.
Напомним, общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в Кыргызстане составило 80 843. С начала пандемии жертвами болезни стали 1 354 человека.
Источник: Элгезит
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