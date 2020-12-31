(Видео) "Найдите Деда Мороза". Патрульная милиция поздравила с Новым годом

"Найдите Деда Мороза". Патрульная милиция поздравила с Новым годом

Сотрудники управления патрульной милиции поздравили горожан и гостей столицы с наступающим Новым годом. Сотрудники правопорядка сняли трогательный ролик.

На один день патрульные милиционеры стали сказочными волшебники и дарили подарки детям и водителям на столичных дорогах.

"Уважаемые жители и гости столицы! Наступает Новый год. Это еще один новый шанс для каждого из нас. Шанс исправить старые ошибки, начать жизнь с чистого листа, простить обиды и отпустить негатив. Мы хотим пожелать всем лёгкости, терпения, спокойствия, семейного счастья, стабильности и достатка. Будьте искренними, отзывчивыми и доброжелательными! Помните, что добро всегда возвращается и побеждает зло. Пусть в грядущем году к вам вернется все ваше добро и победит трудности и тяготы жизни!

Завершая 2020 год, еще раз поздравляем граждан и гостей столицы с наступающим Новым годом и представляем наш небольшой новогодний ролик", - говорится в сообщении Патрульной милиции.

Источник: vb.kg