"Найдите Деда Мороза". Патрульная милиция поздравила с Новым годом
Сотрудники управления патрульной милиции поздравили горожан и гостей столицы с наступающим Новым годом. Сотрудники правопорядка сняли трогательный ролик.
На один день патрульные милиционеры стали сказочными волшебники и дарили подарки детям и водителям на столичных дорогах.
"Уважаемые жители и гости столицы! Наступает Новый год. Это еще один новый шанс для каждого из нас. Шанс исправить старые ошибки, начать жизнь с чистого листа, простить обиды и отпустить негатив. Мы хотим пожелать всем лёгкости, терпения, спокойствия, семейного счастья, стабильности и достатка. Будьте искренними, отзывчивыми и доброжелательными! Помните, что добро всегда возвращается и побеждает зло. Пусть в грядущем году к вам вернется все ваше добро и победит трудности и тяготы жизни!
Завершая 2020 год, еще раз поздравляем граждан и гостей столицы с наступающим Новым годом и представляем наш небольшой новогодний ролик", - говорится в сообщении Патрульной милиции.
Источник: vb.kg
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