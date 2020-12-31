(Фото) На Иссык-Куле обсудили вопросы религиозного экстремизма

На Иссык-Куле обсудили вопросы религиозного экстремизма

В преддверии нового года сотрудники службы противодействия экстремизму и нелегальной миграции УВД Иссык-Кульской области провели во всех районах и городах региона семинар-тренинг по вопросам религиозного экстремизма.

Как сообщает пресс-служба УВД региона, в данном мероприятие приняли участие представители органов местного самоуправления, духовенства, образования, медицины и правоохранительных органов.

На семинаре-тренинге было отмечено, что сегодня в отдельных селах и городах области вопросы религиозного экстремизма становятся одной из острых проблем. Если ранее ОВД области вела борьбу по противодействию деятельности одной лишь религиозно-экстремистской организации «Хизб-ут тахрир», то на данном этапе работа ведется и по другим религиозным течениям, которые признаны незаконным в Кыргызстане. За последнее время в области особенно тревожит активизация идеологии религиозного течения «Инкар-Йакын», «Салафи» и другие.

Были обсуждены вопросы профилактики распространения идеологии религиозного экстремизма и терроризма в молодежной среде и специфике работы с несовершеннолетними в современных условиях. В процессе выступлений слушатели ознакомились с информацией о мерах ответственности, представленных в законодательстве, причинах и способах вовлечения детей в данную преступную деятельность, противодействии религиозному экстремизму и других направлений.

В заключение семинара-тренинга участникам была представлена возможность обменяться мнениями и выработать предложения для повышения эффективности проводимой работы по профилактике религиозного экстремизма. Все присутствующие отметили необходимость дополнительного информирования обучающихся и сотрудников посредством предоставления необходимых материалов на официальные сайты учреждений, в социальные группы сети Интернет, комплектования тематической видеотеки, двустороннего взаимодействия с соответствующими правоохранительными органами, повышения квалификации сотрудников образовательных учреждений, занятых в системе воспитательной работы.

Источник: Кабар