Бишкек, "Саясат. kg". Также Председатель Правления поздравил всех с наступающим 2021 годом и пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья!
В преддверии Нового Года 29 декабря 2020 года Председатель Правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Бактыбек Сыдыков поздравил ветеранов авиации – сотрудников ОАО «МАМ», работающих в системе гражданской авиации от 30 до 50 лет. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Как известно, без уважения к прошлому нет достойного будущего. Важно помнить славную историю отечественной авиации и чтить людей, стоявших у её истоков, посвятивших всю свою жизнь её становлению и развитию. За свою многолетнюю историю отечественная авиация прошла через многое. Пережив расцвет в советский период, в годы независимости испытала немало трудностей. Но благодаря верности своей профессии авиаторов отрасль не только сохранена, но и продолжает развиваться», - начал свое выступление Председатель Правления Бактыбек Сыдыков.
Он отметил, что только благодаря усилиям коллектива создаются условия для расширения и развития аэропортов страны, улучшения производственных и финансовых показателей предприятия, реализуются масштабные инфраструктурные проекты
«Многонациональный и дружный коллектив ОАО «МАМ» – это команда, в которой каждый сотрудник в полной мере причастен к общим победам. Уверен, мы и впредь будем успешно решать поставленные задачи, заботиться о сохранении и продолжении замечательных традиций, вносить свой вклад в развитие гражданской авиации Кыргызстана», - сказал Б.Сыдыков.
Также Председатель Правления поздравил всех с наступающим 2021 годом и пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья!
Сотрудникам ОАО «МАМ», проработавших от 30 до 50 лет, были вручены благодарственные письма, корпоративные нагрудные значки и денежные вознаграждения.
Список работников ОАО «МАМ» и стаж работы:
- Семеновых Зинаида, председатель Профсоюзного комитета ОАО «МАМ» - 50
- Дусалиев Бакир, начальник аэропорта «Каракол» - 50
- Насыров Иса, инженер АС - 48
- Джумалиев Жусупбек, енженер инспектор ГИБПиКК - 47
- Гражданкина Любовь, секретарь общества - 45
- Сильченко Наталья, главный специалист ООТиЗ - 45
- Черданцев Виктор, ведущий специалист ООТиТБ - 44
- Максименко Лидия, начальник смены СОПАП - 44
- Гуйван Виктор, инженер-инспектор ГИБПиКК - 44
- Борбиева Замира, оператор ЦОУА - 44
- Головачева Валентина, инспектор ОСК САБ - 44
- Иванова Нина, архивариус общего отдела - 43
- Оленчич Евдокия, диспетчер ЦОУА - 42
- Габеркорн Нина, контролер КПП САБ - 41
- Исманов Рашит, диспетчер ПДСА аэропорта «Иссык-Куль» - 40
- Шевчук Лариса, медсестра МСЧ - 40
- Сычева Ольга, контролер КПП САБ - 40
- Саломахин Сергей, электромонтер УООиЭЭ СЭСТОП - 40
- Дурдаева Наиля, руководитель группы ГВР ДСРиК - 40
- Востров Владимир, электромонтер УООиЭЭ СЭСТОП - 40
- Орозобаев Кубатбек, водитель аэропорта «Нарын» - 40
- Мельников Александр, слесарь-ремонтник УРТО СПОиАТ - 40
- Глаубенц Ольга, аппаратчик ССТО -41
- Молдоев Келдибек, начальник аэропорта «Нарын» - 41
- Бочковский Леонид, механик а\к КОВС СПОиАТ - 39
- Емельянов Виктор, водитель автомашин по обслуживанию подразделений предприятия СПО и АТ - 39
- Мартынова Ольга, ведущий экономист ООТиЗ - 39
- Пуриков Константин, кабельщик-спайщик СИТиС - 39
- Шишкова Татьяна, фельдшер МСЧ - 38
- Евдакимова Людмила, контролер КПП САБ - 38
- Приколотин Виктор, электромонтер УЭТОП СЭСТОП - 38
- Гасанов Багаутдин, начальник РПМ САСПОП - 38
- Ширяева Валентина, инспектор ОСК САБ - 38
- Кашкимбекова Мунаркуль, диспетчер СПО и АТ - 38
- Гуйван Евгения, начальник ОК - 38
- Ниязова Зухра, инспектор по профайлингу САБ - 38
- Исаков Монолдор, начальник участка СТОП СЭСТОП - 37
- Вариванский Анатолий, инженер АС - 37
- Султанкулова Гулнура, главный инспектор ГИБПиКК - 37
- Кыязов Асанбек, слесарь-ремонтник ССТО - 37
- Коновалов Владимир, водитель спецмашин по обслуживанию ВС на перроне СПОиАТ - 36
- Торокулов Абдулаким, главный инженер-инспектор ГИБПиКК - 36
- Дауталиева Гульфия, диспетчер ИСР ЦОУА - 36
- Егорова Наталья, ведущий специалист общего отдела - 36
- Буланова Любовь, кладовщик СМТО - 35
- Цурканенко Лариса, оператор оборудования (эскалаторов и лифтов) АХО - 35
- Степанов Сергей, электромонтер УООиЭЭ СЭСТОП - 35
- Сбазиев Мухамед, ведущий специалист СМТО - 35
- Бабак Елена, заместитель начальника ГИБПиКК - 35
- Овчаренко Ольга, техник СОПАП - 35
- Курбанов Еркин, машинист трапа СПО и АТ - 34
- Каримов Пархат, машинист трапа СПОиАТ - 34
- Ильинич Александр, начальник УПОВС СПОиАТ - 34
- Третьяков Николай, инженер радионавигации СИТиС - 33
- Джамалов Салават, пожарный САСПОП - 33
- Талипов Абдываит, слесарь-ремонтник ССТО - 33
- Бочарников Андрей, инженер-программист СИТиС - 32
- Караев Сулайман, начальник СОПАП - 32
- Джамалов Джалалдин, начальник РПМ САСПОП - 31
- Сорокина Елена, санитарка МСЧ - 31
- Сошников Вадим, инженер радионавигации СИТиС - 31
- Парнюк Людмила, техник СИТиС - 30
- Абышова Догдургул, лаборант МСЧ - 30
- Шестовских Елена, диспетчер САСПОП - 30
- Асабутаев Магомед-Рагим Гусенович, водитель спецмашин по обслуживанию ВС на перроне СПОиАТ - 30
Сотрудники Ошского филиала ОАО «МАМ» и стаж работы:
- Мельникова Людмила, председатель Профсоюзного комитета - 45
- Каюмов Улукбек, авиатехник СПО - 45
- Рахманкулова Зебахан, бухгалтер - 40
- Кудербекова Динара, начальник смены СОП - 41
- Хурбаев Тухтасин, инженер по техническому обслуживанию авиационной техники СПО - 40
- Бабаханов Мамир, водитель ССТ - 41
- Жураев Рахимберди, водитель ССТ - 41
- Акматов Муратали, начальник ПДСА - 41
- Алимов Ботиржон, приемосдатчик груза и багажа СОП - 35
- Алахунов Хашимжан Хатамжанович, приемосдатчик груза и багажа СОП - 39
- Сатвалдиев Адахамжан, инженер по техническому обслуживанию авиационной техники СПО - 37
- Айдаров Кадыр, авиатехник СПО - 35
- Парпиев Рахматулла, пожарный САСПОП - 37
- Байбабаев Ибодилла, водитель ССТ - 35
- Касимов Алимжан, водитель ССТ - 37
- Маматбуваев Ибрахимжан, начальник АС - 35
- Закиров Хамиджан, аэродромный рабочий АС - 37
- Таштемиров Тилаволди, аэродромный рабочий АС - 39
- Атабаев Исраилжан, электромеханик связи СИТиС - 39
- Юлдашев Ибрагимжан, начальник ЭХС - 37
- Разиков Абдимажит, пожарный САСПОП - 36
- Таджиходжаева Холидахан, стрелок ОППК САБ - 37
- Мырзанов Абдыкаар, сторож а/п. «Кербен»- 38
- Акимов Абдупаттахжон, инженер по техническому обслуживанию авиационной техники СПО - 35
- Миргаипов Рахматилла, авиатехник СПО - 34
- Абдыкапаров Калышбек, аэродромный рабочий АС - 32
- Ганиев Казим, слесарь ЭХС - 34
- Мамадалиев Нематулла, пожарный САСПОП - 30
- Нурматов Абдималик, водитель ССТ - 31
- Абидов Маитжан, водитель САСПОП - 30
- Ниязов Алим, водитель САСПОП - 31
- Тешебаев Усан, стрелок САБ - 30
- Мамаджанова Гульнара, стрелок САБ - 30
- Мансуров Мадаминжан, начальник ССТ - 32
- Маматахунов Равшанбек, диспетчер по контроля ВС к вылету ПДСА - 33
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