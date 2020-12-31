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Председатель правления ОАО "МАМ" Бактыбек Сыдыков в преддверии Нового года поздравил сотрудников, работающих в компании от 30 до 50 лет

Бишкек, "Саясат. kg". Также Председатель Правления поздравил всех с наступающим 2021 годом и пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья!

В преддверии Нового Года 29 декабря 2020 года Председатель Правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Бактыбек Сыдыков поздравил ветеранов авиации – сотрудников ОАО «МАМ», работающих в системе гражданской авиации от 30 до 50 лет. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

«Как известно, без уважения к прошлому нет достойного будущего. Важно помнить славную историю отечественной авиации и чтить людей, стоявших у её истоков, посвятивших всю свою жизнь её становлению и развитию. За свою многолетнюю историю отечественная авиация прошла через многое. Пережив расцвет в советский период, в годы независимости испытала немало трудностей. Но благодаря верности своей профессии авиаторов отрасль не только сохранена, но и продолжает развиваться», - начал свое выступление Председатель Правления Бактыбек Сыдыков.

Он отметил, что только благодаря усилиям коллектива создаются условия для расширения и развития аэропортов страны, улучшения производственных и финансовых показателей предприятия, реализуются масштабные инфраструктурные проекты

«Многонациональный и дружный коллектив ОАО «МАМ» – это команда, в которой каждый сотрудник в полной мере причастен к общим победам. Уверен, мы и впредь будем успешно решать поставленные задачи, заботиться о сохранении и продолжении замечательных традиций, вносить свой вклад в развитие гражданской авиации Кыргызстана», - сказал Б.Сыдыков.

Также Председатель Правления поздравил всех с наступающим 2021 годом и пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья!

Сотрудникам ОАО «МАМ», проработавших от 30 до 50 лет, были вручены благодарственные письма, корпоративные нагрудные значки и денежные вознаграждения.

Список работников ОАО «МАМ» и стаж работы:

  • Семеновых Зинаида, председатель Профсоюзного комитета ОАО «МАМ» - 50
  • Дусалиев Бакир, начальник аэропорта «Каракол» - 50
  • Насыров Иса, инженер АС  - 48
  • Джумалиев Жусупбек, енженер инспектор ГИБПиКК - 47
  • Гражданкина Любовь, секретарь общества - 45
  • Сильченко Наталья, главный специалист ООТиЗ - 45
  • Черданцев Виктор, ведущий специалист ООТиТБ - 44
  • Максименко Лидия, начальник смены СОПАП - 44
  • Гуйван Виктор, инженер-инспектор ГИБПиКК - 44
  • Борбиева Замира, оператор ЦОУА - 44
  • Головачева Валентина, инспектор ОСК САБ  - 44
  • Иванова Нина, архивариус общего отдела - 43
  • Оленчич Евдокия, диспетчер ЦОУА - 42
  • Габеркорн Нина, контролер КПП САБ - 41
  • Исманов Рашит, диспетчер ПДСА аэропорта «Иссык-Куль» - 40
  • Шевчук Лариса, медсестра МСЧ - 40
  • Сычева Ольга, контролер КПП САБ - 40
  • Саломахин Сергей, электромонтер УООиЭЭ СЭСТОП - 40
  • Дурдаева Наиля, руководитель группы ГВР ДСРиК - 40
  • Востров Владимир, электромонтер УООиЭЭ СЭСТОП  - 40
  • Орозобаев Кубатбек, водитель аэропорта «Нарын» - 40
  • Мельников Александр, слесарь-ремонтник УРТО СПОиАТ - 40
  • Глаубенц Ольга, аппаратчик ССТО  -41
  • Молдоев Келдибек, начальник аэропорта «Нарын» - 41
  • Бочковский Леонид,  механик а\к КОВС СПОиАТ - 39
  • Емельянов Виктор, водитель автомашин по обслуживанию подразделений предприятия СПО и АТ - 39
  • Мартынова Ольга, ведущий экономист ООТиЗ - 39
  • Пуриков Константин, кабельщик-спайщик СИТиС - 39
  • Шишкова Татьяна, фельдшер МСЧ  - 38
  • Евдакимова Людмила,  контролер КПП САБ - 38
  • Приколотин Виктор, электромонтер УЭТОП СЭСТОП - 38
  • Гасанов Багаутдин, начальник РПМ САСПОП - 38
  • Ширяева Валентина, инспектор ОСК САБ - 38
  • Кашкимбекова Мунаркуль, диспетчер СПО и АТ - 38
  • Гуйван Евгения, начальник ОК - 38
  • Ниязова Зухра, инспектор по профайлингу САБ - 38
  • Исаков Монолдор, начальник участка СТОП СЭСТОП - 37
  • Вариванский Анатолий, инженер АС - 37
  • Султанкулова Гулнура, главный инспектор ГИБПиКК - 37
  • Кыязов Асанбек, слесарь-ремонтник ССТО - 37
  • Коновалов Владимир, водитель спецмашин по обслуживанию ВС на перроне СПОиАТ  - 36
  • Торокулов Абдулаким, главный инженер-инспектор ГИБПиКК - 36
  • Дауталиева Гульфия, диспетчер ИСР ЦОУА - 36
  • Егорова Наталья, ведущий специалист общего отдела - 36
  • Буланова Любовь, кладовщик СМТО - 35
  • Цурканенко Лариса, оператор оборудования (эскалаторов и лифтов) АХО - 35
  • Степанов Сергей, электромонтер УООиЭЭ СЭСТОП - 35
  • Сбазиев Мухамед, ведущий специалист СМТО - 35
  • Бабак Елена, заместитель начальника ГИБПиКК - 35
  • Овчаренко Ольга, техник СОПАП - 35
  • Курбанов Еркин, машинист трапа СПО и АТ - 34
  • Каримов Пархат, машинист трапа СПОиАТ - 34
  • Ильинич Александр, начальник УПОВС СПОиАТ - 34
  • Третьяков Николай, инженер радионавигации СИТиС  - 33
  • Джамалов Салават, пожарный САСПОП - 33
  • Талипов Абдываит, слесарь-ремонтник ССТО - 33
  • Бочарников Андрей, инженер-программист СИТиС - 32
  • Караев Сулайман, начальник СОПАП - 32
  • Джамалов Джалалдин, начальник РПМ САСПОП - 31
  • Сорокина Елена, санитарка МСЧ - 31
  • Сошников Вадим, инженер радионавигации СИТиС - 31
  • Парнюк Людмила, техник СИТиС  - 30
  • Абышова Догдургул, лаборант МСЧ - 30
  • Шестовских Елена, диспетчер САСПОП - 30
  • Асабутаев Магомед-Рагим Гусенович, водитель спецмашин по обслуживанию ВС на перроне СПОиАТ - 30

Сотрудники Ошского филиала ОАО «МАМ» и стаж работы:

  • Мельникова Людмила, председатель Профсоюзного комитета - 45
  • Каюмов Улукбек, авиатехник СПО - 45
  • Рахманкулова Зебахан, бухгалтер - 40
  • Кудербекова Динара, начальник смены СОП - 41
  • Хурбаев Тухтасин, инженер по техническому обслуживанию авиационной техники СПО - 40
  • Бабаханов Мамир, водитель ССТ - 41
  • Жураев Рахимберди, водитель ССТ - 41
  • Акматов Муратали, начальник ПДСА - 41
  • Алимов Ботиржон,  приемосдатчик груза и багажа СОП - 35
  • Алахунов Хашимжан Хатамжанович, приемосдатчик груза и багажа СОП - 39
  • Сатвалдиев Адахамжан, инженер по техническому обслуживанию авиационной техники СПО - 37
  • Айдаров Кадыр, авиатехник СПО - 35
  • Парпиев Рахматулла, пожарный САСПОП - 37
  • Байбабаев Ибодилла, водитель ССТ - 35
  • Касимов Алимжан, водитель ССТ - 37
  • Маматбуваев Ибрахимжан, начальник АС - 35
  • Закиров Хамиджан, аэродромный рабочий АС - 37
  • Таштемиров Тилаволди, аэродромный рабочий АС - 39
  • Атабаев Исраилжан, электромеханик связи СИТиС - 39
  • Юлдашев Ибрагимжан, начальник ЭХС - 37
  • Разиков Абдимажит, пожарный САСПОП - 36
  • Таджиходжаева Холидахан, стрелок ОППК САБ - 37
  • Мырзанов Абдыкаар, сторож а/п. «Кербен»- 38
  • Акимов Абдупаттахжон, инженер по техническому обслуживанию авиационной техники СПО - 35
  • Миргаипов Рахматилла, авиатехник СПО - 34
  • Абдыкапаров Калышбек,  аэродромный рабочий АС - 32
  • Ганиев Казим, слесарь ЭХС - 34
  • Мамадалиев Нематулла, пожарный САСПОП - 30
  • Нурматов Абдималик,  водитель ССТ - 31
  • Абидов Маитжан, водитель САСПОП - 30
  • Ниязов Алим, водитель САСПОП - 31
  • Тешебаев Усан,  стрелок САБ - 30
  • Мамаджанова Гульнара, стрелок САБ - 30
  • Мансуров Мадаминжан, начальник ССТ - 32
  • Маматахунов Равшанбек, диспетчер по контроля ВС к вылету ПДСА - 33

 

 

 

 

 

 

           

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