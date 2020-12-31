Бишкек, "Саясат. kg". Также Председатель Правления поздравил всех с наступающим 2021 годом и пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья!

В преддверии Нового Года 29 декабря 2020 года Председатель Правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Бактыбек Сыдыков поздравил ветеранов авиации – сотрудников ОАО «МАМ», работающих в системе гражданской авиации от 30 до 50 лет. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Как известно, без уважения к прошлому нет достойного будущего. Важно помнить славную историю отечественной авиации и чтить людей, стоявших у её истоков, посвятивших всю свою жизнь её становлению и развитию. За свою многолетнюю историю отечественная авиация прошла через многое. Пережив расцвет в советский период, в годы независимости испытала немало трудностей. Но благодаря верности своей профессии авиаторов отрасль не только сохранена, но и продолжает развиваться», - начал свое выступление Председатель Правления Бактыбек Сыдыков.

Он отметил, что только благодаря усилиям коллектива создаются условия для расширения и развития аэропортов страны, улучшения производственных и финансовых показателей предприятия, реализуются масштабные инфраструктурные проекты

«Многонациональный и дружный коллектив ОАО «МАМ» – это команда, в которой каждый сотрудник в полной мере причастен к общим победам. Уверен, мы и впредь будем успешно решать поставленные задачи, заботиться о сохранении и продолжении замечательных традиций, вносить свой вклад в развитие гражданской авиации Кыргызстана», - сказал Б.Сыдыков.

Также Председатель Правления поздравил всех с наступающим 2021 годом и пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья!

Сотрудникам ОАО «МАМ», проработавших от 30 до 50 лет, были вручены благодарственные письма, корпоративные нагрудные значки и денежные вознаграждения.

Список работников ОАО «МАМ» и стаж работы:

Семеновых Зинаида, председатель Профсоюзного комитета ОАО «МАМ» - 50

Дусалиев Бакир, начальник аэропорта «Каракол» - 50

Насыров Иса, инженер АС - 48

Джумалиев Жусупбек, енженер инспектор ГИБПиКК - 47

Гражданкина Любовь, секретарь общества - 45

Сильченко Наталья, главный специалист ООТиЗ - 45

Черданцев Виктор, ведущий специалист ООТиТБ - 44

Максименко Лидия, начальник смены СОПАП - 44

Гуйван Виктор, инженер-инспектор ГИБПиКК - 44

Борбиева Замира, оператор ЦОУА - 44

Головачева Валентина, инспектор ОСК САБ - 44

Иванова Нина, архивариус общего отдела - 43

Оленчич Евдокия, диспетчер ЦОУА - 42

Габеркорн Нина, контролер КПП САБ - 41

Исманов Рашит, диспетчер ПДСА аэропорта «Иссык-Куль» - 40

Шевчук Лариса, медсестра МСЧ - 40

Сычева Ольга, контролер КПП САБ - 40

Саломахин Сергей, электромонтер УООиЭЭ СЭСТОП - 40

Дурдаева Наиля, руководитель группы ГВР ДСРиК - 40

Востров Владимир, электромонтер УООиЭЭ СЭСТОП - 40

Орозобаев Кубатбек, водитель аэропорта «Нарын» - 40

Мельников Александр, слесарь-ремонтник УРТО СПОиАТ - 40

Глаубенц Ольга, аппаратчик ССТО -41

Молдоев Келдибек, начальник аэропорта «Нарын» - 41

Бочковский Леонид, механик а\к КОВС СПОиАТ - 39

Емельянов Виктор, водитель автомашин по обслуживанию подразделений предприятия СПО и АТ - 39

Мартынова Ольга, ведущий экономист ООТиЗ - 39

Пуриков Константин, кабельщик-спайщик СИТиС - 39

Шишкова Татьяна, фельдшер МСЧ - 38

Евдакимова Людмила, контролер КПП САБ - 38

Приколотин Виктор, электромонтер УЭТОП СЭСТОП - 38

Гасанов Багаутдин, начальник РПМ САСПОП - 38

Ширяева Валентина, инспектор ОСК САБ - 38

Кашкимбекова Мунаркуль, диспетчер СПО и АТ - 38

Гуйван Евгения, начальник ОК - 38

Ниязова Зухра, инспектор по профайлингу САБ - 38

Исаков Монолдор, начальник участка СТОП СЭСТОП - 37

Вариванский Анатолий, инженер АС - 37

Султанкулова Гулнура, главный инспектор ГИБПиКК - 37

Кыязов Асанбек, слесарь-ремонтник ССТО - 37

Коновалов Владимир, водитель спецмашин по обслуживанию ВС на перроне СПОиАТ - 36

Торокулов Абдулаким, главный инженер-инспектор ГИБПиКК - 36

Дауталиева Гульфия, диспетчер ИСР ЦОУА - 36

Егорова Наталья, ведущий специалист общего отдела - 36

Буланова Любовь, кладовщик СМТО - 35

Цурканенко Лариса, оператор оборудования (эскалаторов и лифтов) АХО - 35

Степанов Сергей, электромонтер УООиЭЭ СЭСТОП - 35

Сбазиев Мухамед, ведущий специалист СМТО - 35

Бабак Елена, заместитель начальника ГИБПиКК - 35

Овчаренко Ольга, техник СОПАП - 35

Курбанов Еркин, машинист трапа СПО и АТ - 34

Каримов Пархат, машинист трапа СПОиАТ - 34

Ильинич Александр, начальник УПОВС СПОиАТ - 34

Третьяков Николай, инженер радионавигации СИТиС - 33

Джамалов Салават, пожарный САСПОП - 33

Талипов Абдываит, слесарь-ремонтник ССТО - 33

Бочарников Андрей, инженер-программист СИТиС - 32

Караев Сулайман, начальник СОПАП - 32

Джамалов Джалалдин, начальник РПМ САСПОП - 31

Сорокина Елена, санитарка МСЧ - 31

Сошников Вадим, инженер радионавигации СИТиС - 31

Парнюк Людмила, техник СИТиС - 30

Абышова Догдургул, лаборант МСЧ - 30

Шестовских Елена, диспетчер САСПОП - 30

Асабутаев Магомед-Рагим Гусенович, водитель спецмашин по обслуживанию ВС на перроне СПОиАТ - 30

Сотрудники Ошского филиала ОАО «МАМ» и стаж работы:

Мельникова Людмила, председатель Профсоюзного комитета - 45

Каюмов Улукбек, авиатехник СПО - 45

Рахманкулова Зебахан, бухгалтер - 40

Кудербекова Динара, начальник смены СОП - 41

Хурбаев Тухтасин, инженер по техническому обслуживанию авиационной техники СПО - 40

Бабаханов Мамир, водитель ССТ - 41

Жураев Рахимберди, водитель ССТ - 41

Акматов Муратали, начальник ПДСА - 41

Алимов Ботиржон, приемосдатчик груза и багажа СОП - 35

Алахунов Хашимжан Хатамжанович, приемосдатчик груза и багажа СОП - 39

Сатвалдиев Адахамжан, инженер по техническому обслуживанию авиационной техники СПО - 37

Айдаров Кадыр, авиатехник СПО - 35

Парпиев Рахматулла, пожарный САСПОП - 37

Байбабаев Ибодилла, водитель ССТ - 35

Касимов Алимжан, водитель ССТ - 37

Маматбуваев Ибрахимжан, начальник АС - 35

Закиров Хамиджан, аэродромный рабочий АС - 37

Таштемиров Тилаволди, аэродромный рабочий АС - 39

Атабаев Исраилжан, электромеханик связи СИТиС - 39

Юлдашев Ибрагимжан, начальник ЭХС - 37

Разиков Абдимажит, пожарный САСПОП - 36

Таджиходжаева Холидахан, стрелок ОППК САБ - 37

Мырзанов Абдыкаар, сторож а/п. «Кербен»- 38

Акимов Абдупаттахжон, инженер по техническому обслуживанию авиационной техники СПО - 35

Миргаипов Рахматилла, авиатехник СПО - 34

Абдыкапаров Калышбек, аэродромный рабочий АС - 32

Ганиев Казим, слесарь ЭХС - 34

Мамадалиев Нематулла, пожарный САСПОП - 30

Нурматов Абдималик, водитель ССТ - 31

Абидов Маитжан, водитель САСПОП - 30

Ниязов Алим, водитель САСПОП - 31

Тешебаев Усан, стрелок САБ - 30

Мамаджанова Гульнара, стрелок САБ - 30

Мансуров Мадаминжан, начальник ССТ - 32

Маматахунов Равшанбек, диспетчер по контроля ВС к вылету ПДСА - 33

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