ГПС Кыргызстана: Временно закрываются КПП на границе с Китаем

ГПС Кыргызстана: Временно закрываются КПП на границе с Китаем

Временно закрываются контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Китаем, сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.

«В связи с празднованием Нового года, по инициативе китайской стороны с 1 января 2021 года пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный», расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы, будут временно закрыты для пропуска транспортных средств и грузов», - говорится в сообщении.

Пропуск транспортных средств и грузов на КПП «Торугарт-автодорожный» возобновится 4 января 2021 года, на КПП «Иркештам-автодорожный» - 2 января 2021 года.

В ГПС напомнили, что пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» функционируют по особому алгоритму, предусматривающему только перемещение товаров из КНР в КР.

Источник: Кабар