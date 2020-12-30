ГПС Кыргызстана: Временно закрываются КПП на границе с Китаем
Временно закрываются контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Китаем, сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.
«В связи с празднованием Нового года, по инициативе китайской стороны с 1 января 2021 года пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный», расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы, будут временно закрыты для пропуска транспортных средств и грузов», - говорится в сообщении.
Пропуск транспортных средств и грузов на КПП «Торугарт-автодорожный» возобновится 4 января 2021 года, на КПП «Иркештам-автодорожный» - 2 января 2021 года.
В ГПС напомнили, что пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» функционируют по особому алгоритму, предусматривающему только перемещение товаров из КНР в КР.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!