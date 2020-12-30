Избран новый глава КТРК

Избран новый глава КТРК

Генеральным директором телеканала КТРК стал Бактияр Алиев. Такое решение приняли члены Наблюдательного совета большинством голосов.

Напомним, ранее заявки на этот пост подали 15 кандидатов. И. о. гендиректора КТРК был Бактияр Алиев.

6 октября этого года гендиректор КТРК Жайнак Усен уулу подал в отставку по собственному желанию на фоне событий в стране. Позже он подал в суд на Наблюдательный совет КТРК КР. Бывший гендиректор гостелеканала просит суд восстановить его в должнос

Источник: vb.kg