В Бишкеке 31 декабря автобусы, маршрутки и троллейбусы будут ездить до полуночи

Во время новогодних праздников изменится график работы общественного транспорта

Дорогие горожане, пассажиры! В связи с новогодними праздниками график работы общественного транспорта в Бишкеке 31 декабря и 1 января будет немного изменен.

31 декабря автобусы, маршрутки и троллейбусы №2, №4, №7, №8, №10, №14 будут работать с 6 утра до полуночи.

1 января автобусы и троллейбусы выйдут на линии уже с 8 утра до 20 часов вечера, а маршрутки до 00:00 часов.

По вопросам работы общественного транспорта мэрия Бишкека всегда на связи:

Управление городского транспорта (маршрутки): 533648 (диспетчерская служба), 0550143637;

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, курирует работу автобусов: 534824 (диспетчерская служба), 0553 022 753.

Бишкекское троллейбусное управление: 635199 (диспетчерская служба), 0700411905;

Мэрия Бишкека