В Бишкеке 31 декабря автобусы, маршрутки и троллейбусы будут ездить до полуночи

Во время новогодних праздников изменится график работы общественного транспорта
Дорогие горожане, пассажиры! В связи с новогодними праздниками график работы общественного транспорта в Бишкеке 31 декабря и 1 января будет немного изменен.
31 декабря автобусы, маршрутки и троллейбусы №2, №4, №7, №8, №10, №14 будут работать с 6 утра до полуночи.
1 января автобусы и троллейбусы выйдут на линии уже с 8 утра до 20 часов вечера, а маршрутки до 00:00 часов.
По вопросам работы общественного транспорта мэрия Бишкека всегда на связи:
Управление городского транспорта (маршрутки): 533648 (диспетчерская служба), 0550143637;
Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, курирует работу автобусов: 534824 (диспетчерская служба), 0553 022 753.
Бишкекское троллейбусное управление: 635199 (диспетчерская служба), 0700411905;
Мэрия Бишкека
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