Ворон ворону глаз не выклюет

Бишкек, "Саясат. kg". Прошло много лет с тех пор, как судьи в Кыргызстане лишились доверия.
Готовы оторвать ценное. Дошли до состояния, что ради денег жену свою продадут. На грязные деньги покупают коттеджи в пансионатах, коммерческие объекты в торговых центрах, автомобили класса люкс. Но в декларации это не указывают. Словно нищие, ездящие верхом на собаке. ГКНБ правильно поступил, выявив все это и взяв под стражу. Калиева лишилась спокойного сна с тех пор, как судей начали сажать. Опасается, что и за ней придут. Поэтому и говорят, что вор ходит по скользкой дороге. Украл – отвечай головой. Не надо говорить всякое и пудрить людям мозги.
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