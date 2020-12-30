Ворон ворону глаз не выклюет

Бишкек, "Саясат. kg". Прошло много лет с тех пор, как судьи в Кыргызстане лишились доверия.

Готовы оторвать ценное. Дошли до состояния, что ради денег жену свою продадут. На грязные деньги покупают коттеджи в пансионатах, коммерческие объекты в торговых центрах, автомобили класса люкс. Но в декларации это не указывают. Словно нищие, ездящие верхом на собаке. ГКНБ правильно поступил, выявив все это и взяв под стражу. Калиева лишилась спокойного сна с тех пор, как судей начали сажать. Опасается, что и за ней придут. Поэтому и говорят, что вор ходит по скользкой дороге. Украл – отвечай головой. Не надо говорить всякое и пудрить людям мозги.