Минкультуры планирует запретить концерты под фонограмму в госучреждениях
В Министерстве культуры 30 декабря обсудили закон КР «О фонограммах», планируется запретить госучреждениям культуры петь под фонограмму. Об этом сообщает Минкультуры.
В обсуждении приняли участие министр культуры Нуржигит Кадырбеков, председатель союза композиторов Турдубек Чокиев, большая группа музыкантов.
В ходе дискуссии обсуждались вопросы несоблюдения действующего законодательства и фонограммы, используемые в культурных мероприятиях.
Сегодня есть много представителей кыргызской культуры, которые, выступая на высоком уровне, поют живым голосом.
В то же время обсуждалось преобладание на концертах заранее записанных и оформленных песен. Чтобы этого не произошло, нужно делать упор на живые концерты и не вводить людей в заблуждение.
На сегодняшний день в Кыргызстане нет профессионального звукорежиссера. В ходе дискуссии участники данного совещания обсудили использование зарубежного опыта в области эстрады, обучение молодых кадров, аранжировщиков, увеличение количества эстрадных оркестров, повышение уровня творчества.
В результате было принято решение внести изменение и дополнение в действующий Закон КР «О фонограммах».
В ближайшее время Министерство культуры издаст приказ о запрете концертов под фонограмму в государственных учреждениях культуры.
Источник: culture.akipress.org
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