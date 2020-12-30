Минкультуры планирует запретить концерты под фонограмму в госучреждениях

Минкультуры планирует запретить концерты под фонограмму в госучреждениях

В Министерстве культуры 30 декабря обсудили закон КР «О фонограммах», планируется запретить госучреждениям культуры петь под фонограмму. Об этом сообщает Минкультуры.

В обсуждении приняли участие министр культуры Нуржигит Кадырбеков, председатель союза композиторов Турдубек Чокиев, большая группа музыкантов.

В ходе дискуссии обсуждались вопросы несоблюдения действующего законодательства и фонограммы, используемые в культурных мероприятиях.

Сегодня есть много представителей кыргызской культуры, которые, выступая на высоком уровне, поют живым голосом.

В то же время обсуждалось преобладание на концертах заранее записанных и оформленных песен. Чтобы этого не произошло, нужно делать упор на живые концерты и не вводить людей в заблуждение.

На сегодняшний день в Кыргызстане нет профессионального звукорежиссера. В ходе дискуссии участники данного совещания обсудили использование зарубежного опыта в области эстрады, обучение молодых кадров, аранжировщиков, увеличение количества эстрадных оркестров, повышение уровня творчества.

В результате было принято решение внести изменение и дополнение в действующий Закон КР «О фонограммах».

В ближайшее время Министерство культуры издаст приказ о запрете концертов под фонограмму в государственных учреждениях культуры.

Источник: culture.akipress.org