Все школы Бишкека могут заработать с 1 февраля

Все школы Бишкека могут заработать с 1 февраля 2021 года.

Об этом на пресс-конференции сообщил и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев.

По его словам, это также зависит от эпидситуации в городе.

«Будем смотреть на регионы, где уже заработали школы. Возможно с 15 января откроем школы для старшеклассников. Над этим вопросом работаете вице-мэр Айжан Чыныбаева», – сказал он.

Источник:reporter.kg