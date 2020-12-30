Все школы Бишкека могут заработать с 1 февраля 2021 года.
Об этом на пресс-конференции сообщил и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев.
По его словам, это также зависит от эпидситуации в городе.
«Будем смотреть на регионы, где уже заработали школы. Возможно с 15 января откроем школы для старшеклассников. Над этим вопросом работаете вице-мэр Айжан Чыныбаева», – сказал он.
Источник:reporter.kg
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