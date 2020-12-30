ОАО «Северэлектро» ограничил подключение к «трехфазкам»
ОАО «Северэлектро» приостановило выдачу технических условий на трехфазный ввод для бытовых потребителей. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.
Предприятие отмечает, что суточное потребление электроэнергии в Чуйской и Таласской областях, а также в Бишкеке растет с каждым днем. При этом, успешное прохождение зимнего периода и максимальных нагрузок будет определяться надежностью работы электросетей.
«С 28 декабря до 1 апреля ОАО «Северэлектро» приостановило выдачу технических условий на трехфазные вводы для бытовых потребителей. Другими словами, новым бытовым абонентам не будут выдавать техусловия», — говорится в сообщении.
Эти меры приняты для успешного прохождения зимнего периода и обеспечения бесперебойного электроснабжения населения.
У ранее подключенных абонентов «трехфазки» останутся, заверяют в энергокомпании.
Источник: Элгезит
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