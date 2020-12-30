(Фото) И.о. мэра Бишкека вручил документы от жилья семерым выпускникам детдомов
Квартиры также получили горожане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Все кандидатуры были предложены ходатайством районных акимиатов
Мэрия Бишкека продолжает работу по возвращению муниципальных квартир городу и инвентаризации муниципального имущества.
Сегодня и.о.мэра столицы Балбак Тулобаев вручил документы от жилья семерым выпускникам детских домов и горожанам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Среди них:
• Чокоева А.А. – воспитанница Военно-Антоновского детского дома, мама двоих детей. Предоставлена выморочная квартира в микрорайоне №5.
• Клименко А.В. – воспитанница Чуйской школы-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является инвалидом 1-группы, воспитывает двоих детей. Предоставлена выморочная квартира в микрорайоне №11.
• Декин В.В. – воспитанник Военно-Антоновского детского дома. Предоставлены документы от выморочной квартиры на ул.Малдыбаева.
Отметим, что осенью 2019 года мэрия выселила самовольных захватчиков с данного жилого помещения и заселила Декина В.В.
Также решением Ленинского районного суда самовольно проживавшие граждане в муниципальном общежитии, расположенном по адресу: г.Бишкек, ул.Фучика, 18, были выселены, и две высвобожденные комнаты были предоставлены двум выпускникам детских домов: Уметалиеву Б.Ч. и Караевой А.К. Они так же сегодня получили правоудостоверяющие документы на свое жилье.
• Монгуш А.Б. – выпускник школы-интернат им.И.Панфилова, является инвалидом 2-группы. Предоставлено муниципальное жилое помещение на ул.Фучика, д.18.
• Рапилбекова Н.Р. – состояла на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по категории «Дети-сироты». Предоставлена квартира на ул. Малдыбаева, 20.
Отметим, что все кандидатуры были предложены ходатайством районных акимиатов.
Тулобаев выразил благодарность вице-мэру столицы по вопросам транспорта и муниципального имущества Азизу Алымкулову за успешно проделанную работу.
Также по поручению и.о. градоначальника команда управлений земельных ресурсов работает над узаконением земельных участков под существующие индивидуальные жилые дома, построенные до и после 1999 года.
Сегодня еще три семьи получили постановления мэрии, в соответствии с которым смогут получить правоудостоверяющие документы на свои жилые дома.
Мэрия Бишкека
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