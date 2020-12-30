(Фото) Школа «Газпром Кыргызстан» укрепила репутацию площадки для международных олимпиад

В уходящем году она приняла четыре крупнейших международных состязания среди учащихся

В декабре принято подводить итоги уходящего года. Готовясь к празднованию Нового года, каждый может оценить предыдущие 12 месяцев: насколько они были успешными и продуктивными?

Мало кто может назвать 2020 год простым – прямо или косвенно пандемия COVID-19 затронула почти каждого. Но есть те, кто продолжил работать и двигаться вперед, достигнув немалых успехов.

В Школе «Газпром Кыргызстан», уже зарекомендовавшей себя как эффективный образовательный центр и отличная площадка для международных образовательных проектов, не стали останавливаться на достигнутом. Осень 2020 года стала для учебного заведения урожайной на разного рода олимпиады и состязания.

21 сентября в Школе «Газпром Кыргызстан» состоялась 61-ая Международная математическая олимпиада среди школьников старших классов. Кыргызстан стал одной из 114 стран, представленных на соревнованиях.

Традиционно олимпиада каждый год проходит на территории разных государств, и в 2020 году должна была состояться в Санкт-Петербурге. Но из-за эпидемии коронавируса пришлось изменить порядок: школьники выполняли задания на родине, в утвержденном специальной комиссией центре.

В нашей стране таким стала Школа «Газпром Кыргызстан». Для участия в мероприятии администрация подготовила аудитории, необходимую технику и обеспечила уровень связи, заданный международным комитетом.

В соответствии с правилами, состязания прошли под наблюдением уполномоченного Советом ММО представителя Медеубека Кунгожина (РФМШ, Алматы, Казахстан). Тренером национальной сборной Кыргызстана был преподаватель Школы «Газпрома» Ишматов Махамадхан. В команду из шести лучших учеников страны вошел и один из учащихся Школы.

Спустя месяц стены учебного заведения приняли участников Географического Диктанта.

29 ноября Школа стала площадкой для среза знаний, ежегодно проводимого по инициативе Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» во всех субъектах Российской Федерации и более чем в 97 странах.

Кстати, принять в нем участие абсолютно бесплатно может любой желающий. Не пропустите в следующем году!

С 2019 года Кыргызстан – одна из 50 стран, которые имеют право принимать у себя Национальную Американскую Олимпиаду. Она проходит по всему миру каждый год и, по сути, является первым туром республиканской олимпиады в США.

Как и другие в 2020 году, эта олимпиада прошла в Школе «Газпром Кыргызстан» со строгим соблюдением санитарных норм. Участники были в масках, в одной аудитории находились не более 15 учеников, по одному за партой.

Еще одной олимпиадой, площадкой для которой выступила Школа «Газпром Кыргызстан», стала международная Олимпиада Мегаполисов.

Олимпиада Мегаполисов – это международное командное соревнование, в котором участвуют ребята 14-18 лет из крупнейших городов мира. Каждый город выставляет для состязаний по физике, химии, математике и информатике по восемь школьников. Организация их в Кыргызстане – во многом заслуга именно Школы «Газпром Кыргызстан».

Все мы ждем, что в Новом 2021 году люди снова получат возможность перемещаться по миру. И Школа «Газпром Кыргызстан» готова в очередной раз принять на должном уровне любое образовательное мероприятие. Там уже доказали, что все пройдет со здоровым задором, но без сучка и без задоринки.

Источник: Вести